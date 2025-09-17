Le Qatar prévoir d'investir 500 millions de dollars dans une compagnie minière canadienne

Une mine en République Démocratique du Congo exploitée par Ivanhoe Mines. ( AFP / CAROLINE THIRION )

Le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir 500 millions de dollars dans la compagnie minière canadienne Ivanhoe Mines, qui exploite des mines en Afrique subsaharienne.

Le richissime fonds souverain de l'émirat gazier du Golfe va acquérir environ 4% d'Ivanhoe Mines, au terme de cet investissement, a précisé le QIA dans un communiqué.

Le directeur général du fonds qatari, Mohammed Saif Al-Sowaidi, a déclaré que l'investissement permettrait de soutenir Ivanhoe "dans la recherche, le développement et l'approvisionnement durable en minéraux critiques essentiels à la transition énergétique mondiale et aux technologies de pointe".

Le coprésident exécutif d'Ivanhoe Mines, Robert Friedland, a affirmé pour sa part que cet investissement constituait une reconnaissance des efforts du groupe pour "devenir un fournisseur majeur de métaux critiques qui soutiendront l'électrification de l'économie mondiale, le développement de nouvelles infrastructures énergétiques et la croissance des technologies de pointe", y compris l'intelligence artificielle.

Basée à Vancouver, la société Ivanhoe Mines exploite en République démocratique du Congo les mines de cuivre de Kamoa-Kakula et de Kipushi ainsi que la mine de Platreef en Afrique du Sud, dont les premières extractions sont prévues en 2025.

La société canadienne mène aussi des projets pour trouver du cuivre ailleurs en République démocratique du Congo, en Angola, en Zambie et au Kazakhstan.