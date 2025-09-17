Foot: la famille Arnault nomme le PDG des champagnes Veuve Clicquot Ponsardin comme DG du Paris FC

Jean-Marc Gallot à Pacific Palisades, aux Etats-Unis le 5 octobre 2024. ( AFP / UNIQUE NICOLE )

La famille Arnault, actionnaire majoritaire du Paris FC via sa holding Agache, a nommé le PDG des champagnes Veuve Clicquot Ponsardin (groupe LVMH ), Jean-Marc Gallot, au poste de directeur général du club de football de Ligue 1 à partir du 1er octobre, ont annoncé le club et la holding mercredi dans un communiqué.

Jean-Marc Gallot, qui a passé 22 ans au sein du groupe LVMH du milliardaire français Bernard Arnault, succède ainsi à Alexis de Seze, tandis que Pierre Ferracci conserve la présidence du club, selon ce communiqué du Paris FC et d'Agache.

Alexandre Battut, venant également du groupe LVMH et qui a passé "trois années au PSG", devient pour sa part directeur financier du Paris FC, où il arrivera début novembre.

"C'est avec un grand plaisir et une immense fierté que j’accueille au sein du club ces nouveaux profils, qui je l'espère, nous amèneront vite vers de nouveaux horizons, et dont l'expérience et l'énergie feront beaucoup de bien au Paris FC, compte tenu du nombre important de chantiers en cours", a commenté Pierre Ferracci, cité dans le communiqué.

Il y remercie Alexis de Seze "d'avoir notamment conduit avec efficacité les négociations pour l'extension [du] complexe d'Orly" du Paris FC et "pour l'atterrissage du club au stade Jean-Bouin", dans le sud-ouest de Paris, à deux pas du Parc des Princes.

De son côté, Antoine Arnault, l'un des fils de Bernard Arnault, a dit compter sur Jean-Marc Gallot "pour apporter son dynamisme et son ambition à ce formidable projet, qui n'en est qu’à ses débuts".

Le nouveau DG du Paris FC "a une grande proximité avec Antoine Arnault, ils ont travaillé ensemble chez Louis Vuitton", a commenté une source proche du dossier interrogée par l'AFP. "C'est un passionné de football et il a la confiance d'Antoine Arnault", selon cette source.

Sur ses 22 ans chez LVMH, il a passé 11 ans à diriger les champagnes Veuve Clicquot.

"Cet été a été consacré aux travaux du stade Jean-Bouin et à la formation de l'équipe, maintenant c'est la gouvernance et l'organisation", a relevé la source proche du dossier.

Le club a dépensé "autour de 50 millions d'euros" pour le mercato de l'été, a indiqué cette source à l'AFP. Durant ce mercato ont été recrutés notamment Otavio, Pierre Lees-Melou, Kevin Trapp, Thibault de Smet, Moses Simon, Willem Geubbels ou encore Nhoa Sangui.

Au sein du groupe LVMH, Thomas Mulliez, président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Moët Hennessy, remplacera Jean-Marc Gallot chez Veuve Clicquot dès le 1er octobre, a annoncé de son côté LVMH dans un communiqué.

C'est Laure Baume, présidente de Moët Hennessy Diageo France, qui lui succède à la présidence de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Moët Hennessy.