OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 056,50
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall St grimpe, les traders se tournent vers les intervenants de la Fed pour connaître les perspectives de taux d'intérêt
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,38%, S&P 500 0,52%, Nasdaq 0,77%

*

Dell grimpe après de multiples relèvements d'objectifs de prix

*

Les actions des mineurs d'or cotées en bourse aux États-Unis bondissent

*

Joby Aviation chute après avoir fixé le prix de son offre d'actions

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé mercredi, après une brève interruption d'un rallye régulier, les investisseurs attendant de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

La fermeture du gouvernement américain retardant la publication de rapports économiques clés, les traders s'appuieront probablement sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour guider leur positionnement.

L'euphorie suscitée par l'intelligence artificielle a permis aux actions d'ignorer les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement, ce qui a permis aux marchés de se maintenir à flot pendant une période habituellement creuse pour les actions.

"Les fermetures sont des ralentisseurs, mais l'intelligence artificielle est une autoroute et l'évolution des prix montre que les conducteurs appuient sur l'accélérateur", a déclaré Eric Schiffer, directeur général de la société d'investissement Patriarch Organization.

L'or a dépassé les 4 000 dollars l'once pour la première fois, soulignant l'appétit croissant pour une couverture contre les risques politiques et une toile de fond macroéconomique incertaine.

"La dynamique est bien soutenue. Un dollar plus faible, des achats persistants de la part des banques centrales et un risque géopolitique élevé continuent de soutenir le mouvement", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principale du marché chez Capital.com.

À 11:44 a.m.. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 179,40 points, ou 0,38%, à 46 782,38, le S&P 500

.SPX a gagné 35,17 points, ou 0,52%, à 6 749,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 174,57 points, ou 0,77%, à 22 962,94.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,1% , Nvidia NVDA.O gagnant 1,8% et Micron Technology MU.O augmentant de 5%.

Les gains des valeurs technologiques ont également stimulé le Nasdaq.

Le secteur industriel .SPLRCI a augmenté de 0,9% sur le S&P 500. Caterpillar CAT.N a augmenté de 3,7%, tandis que Boeing BA.N a gagné 1,6%.

Sur l'indice de référence, les valeurs du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 0,3%, tandis que Moderna

MRNA.O a augmenté de 3%. BofA Global Research a relevé le secteur américain de la santé de "sous-pondéré" à "surpondéré".

Les remarques de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, Michael Barr, gouverneur de la Fed, et Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, sont à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu à 14 heures (heure de l'Est).

Séparément, les investisseurs digèrent également les données qui montrent des signes de refroidissement dans le marché du travail.

La société d'investissement Carlyle CG.O a estimé mardi que les employeurs américains n'ont créé que 17 000 emplois en septembre, ce qui est bien inférieur au gain de 54 000 attendu par les économistes interrogés par Reuters dans le rapport officiel sur les emplois non agricoles, quia été retardé.

Parmi les actions, Fair Isaac Corp FICO.N a chuté de 7,8% après que le bureau de crédit Equifax EFX.N a déclaré qu'il prévoyait d'offrir des scores de crédit hypothécaire moins chers.

Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis ont augmenté, Newmont NEM.N et Gold Fields GFI.N progressant respectivement de 2,2 % et 3,8 % .

Dell DELL.N a atteint son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière et était en hausse de 7,2% après que de nombreux courtiers aient relevé leur objectif de prix sur le titre.

Datadog DDOG.O a augmenté de 6,6 % après que Bernstein a relevé son objectif de cours sur la société de sécurité dans le cloud, tandis que Intercontinental Exchange ICE.N a baissé de 2,2 % après que Barclays a réduit son objectif de cours sur le titre.

Joby Aviation JOBY.N a baissé de 10,6% après que le fabricant de taxis aériens électriques ait fixé mardi le prix d'une vente d'actions de 514 millions de dollars avec une décote de 10,9% par rapport à son dernier cours de clôture.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,34 contre 1 sur le NYSE et de 1,49 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 18:08:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

