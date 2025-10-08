Wall St grimpe, les traders se tournent vers les intervenants de la Fed pour connaître les perspectives de taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,38%, S&P 500 0,52%, Nasdaq 0,77%

*

Dell grimpe après de multiples relèvements d'objectifs de prix

*

Les actions des mineurs d'or cotées en bourse aux États-Unis bondissent

*

Joby Aviation chute après avoir fixé le prix de son offre d'actions

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé mercredi, après une brève interruption d'un rallye régulier, les investisseurs attendant de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

La fermeture du gouvernement américain retardant la publication de rapports économiques clés, les traders s'appuieront probablement sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour guider leur positionnement.

L'euphorie suscitée par l'intelligence artificielle a permis aux actions d'ignorer les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement, ce qui a permis aux marchés de se maintenir à flot pendant une période habituellement creuse pour les actions.

"Les fermetures sont des ralentisseurs, mais l'intelligence artificielle est une autoroute et l'évolution des prix montre que les conducteurs appuient sur l'accélérateur", a déclaré Eric Schiffer, directeur général de la société d'investissement Patriarch Organization.

L'or a dépassé les 4 000 dollars l'once pour la première fois, soulignant l'appétit croissant pour une couverture contre les risques politiques et une toile de fond macroéconomique incertaine.

"La dynamique est bien soutenue. Un dollar plus faible, des achats persistants de la part des banques centrales et un risque géopolitique élevé continuent de soutenir le mouvement", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principale du marché chez Capital.com.

À 11:44 a.m.. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 179,40 points, ou 0,38%, à 46 782,38, le S&P 500

.SPX a gagné 35,17 points, ou 0,52%, à 6 749,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 174,57 points, ou 0,77%, à 22 962,94.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,1% , Nvidia NVDA.O gagnant 1,8% et Micron Technology MU.O augmentant de 5%.

Les gains des valeurs technologiques ont également stimulé le Nasdaq.

Le secteur industriel .SPLRCI a augmenté de 0,9% sur le S&P 500. Caterpillar CAT.N a augmenté de 3,7%, tandis que Boeing BA.N a gagné 1,6%.

Sur l'indice de référence, les valeurs du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 0,3%, tandis que Moderna

MRNA.O a augmenté de 3%. BofA Global Research a relevé le secteur américain de la santé de "sous-pondéré" à "surpondéré".

Les remarques de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, Michael Barr, gouverneur de la Fed, et Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, sont à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu à 14 heures (heure de l'Est).

Séparément, les investisseurs digèrent également les données qui montrent des signes de refroidissement dans le marché du travail.

La société d'investissement Carlyle CG.O a estimé mardi que les employeurs américains n'ont créé que 17 000 emplois en septembre, ce qui est bien inférieur au gain de 54 000 attendu par les économistes interrogés par Reuters dans le rapport officiel sur les emplois non agricoles, quia été retardé.

Parmi les actions, Fair Isaac Corp FICO.N a chuté de 7,8% après que le bureau de crédit Equifax EFX.N a déclaré qu'il prévoyait d'offrir des scores de crédit hypothécaire moins chers.

Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis ont augmenté, Newmont NEM.N et Gold Fields GFI.N progressant respectivement de 2,2 % et 3,8 % .

Dell DELL.N a atteint son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière et était en hausse de 7,2% après que de nombreux courtiers aient relevé leur objectif de prix sur le titre.

Datadog DDOG.O a augmenté de 6,6 % après que Bernstein a relevé son objectif de cours sur la société de sécurité dans le cloud, tandis que Intercontinental Exchange ICE.N a baissé de 2,2 % après que Barclays a réduit son objectif de cours sur le titre.

Joby Aviation JOBY.N a baissé de 10,6% après que le fabricant de taxis aériens électriques ait fixé mardi le prix d'une vente d'actions de 514 millions de dollars avec une décote de 10,9% par rapport à son dernier cours de clôture.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,34 contre 1 sur le NYSE et de 1,49 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas.