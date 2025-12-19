Wall St grimpe, le rebond de la technologie prend de l'ampleur, Nike glisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Nike: baisse des marges brutes au deuxième trimestre

*

Oracle en hausse alors que ByteDance conclut un accord sur l'application américaine TikTok

*

Les actions volatiles en ce jour de triple witching

*

Indices en hausse: S&P 0,84%, Nasdaq 1,13%, Dow 0,63%

(Mise à jour des cours en fin de matinée) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont grimpé vendredi, le rebond des actions technologiques ayant pris de l'ampleur à l'approche des dernières semaines de l'année, tandis que Nike a chuté après que de faibles ventes en Chine aient pesé sur ses résultats trimestriels.

Les grandes capitalisations boursières ont prolongé leurs gains de jeudi, lorsque les fortes prévisions du fabricant de puces Micron Technology MU.O ont ravivé l'optimisme autour des actions liées à l'intelligence artificielle, qui avaient récemment été mises sous pression en raison de valorisations élevées et de préoccupations en matière de financement.

Les actions de Micron ont atteint un niveau record vendredi, en hausse de 5,3 %. Nvidia a augmenté de 3 %, faisant grimper l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX de 2,6 %.

"Les deux semaines ont été difficiles car le secteur de l'IA/technologie a été sous pression, mais nous commençons à voir une certaine stabilisation. Cela devrait permettre au rallye de fin d'année de reprendre", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital, à New York.

Le mois de décembre est traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" a vu le S&P 500 augmenter en moyenne de 1,3 % au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac (Almanach des négociants en bourse).

Mais tout n'a pas été rose. Les actions de Nike

NKE.N ont chuté de 9,7 % après que le géant des vêtements de sport a annoncé une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, en raison de la faiblesse des ventes en Chine et des efforts déployés pour redéfinir sa gamme de produits.

Lamb Weston LW.N a chuté de 25% après que le fournisseur de frites surgelées ait maintenu ses prévisions de ventes annuelles pour la deuxième fois cette année, dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Conagra CAG.N a chuté de 3% après que le fabricant de snacks à la viande Slim Jim ait réitéré son objectif de ventes annuelles après un deuxième trimestre en demi-teinte.

A 11:34 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 302,01 points, ou 0,63%, à 48 251,75. Le S&P 500

.SPX a gagné 57,19 points, soit 0,84%, à 6 831,87, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 259,97 points, soit 1,13%, à 23 266,33.

Les investisseurs ont également été réconfortés par la hausse des prix à la consommation aux États-Unis, moins importante que prévu en novembre, mais certains analystes ont souligné que le chiffre pourrait être faussé en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours, qui a empêché la collecte des données du mois d'octobre.

L'indice final de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs en décembre s'est établi à 52,9 vendredi, contre une estimation préliminaire de 53,3.

Les traders ont continué à parier sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine de la part de la Réserve fédérale, selon les données de LSEG, tout en attribuant une chance de 20 % à la première réduction dès le mois de janvier.

Les analystes ont mis en garde contre une volatilité accrue vendredi en raison du "triple witching", qui est l'expiration trimestrielle et simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur indices boursiers et des contrats d'options sur indices boursiers.

Parmi les autres valeurs, Oracle ORCL.N a bondi de 7,4 % après que le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants pour céder le contrôle des opérations américaines de l'application de vidéo courte à un groupe d'investisseurs, y compris le géant de l'informatique en nuage.

Carnival CCL.N a grimpé de 8,9 % après que le croisiériste ait prévu un bénéfice annuel élevé, misant sur des prix de billets plus élevés et une demande résistante de la part des consommateurs aisés.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,7 contre 1 sur le NYSE et de 1,73 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux sommets et 105 nouveaux creux.