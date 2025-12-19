Wall St grimpe en raison de la poursuite du rallye technologique, mené par Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour en milieu d'après-midi aux États-Unis, ajout de détails sur le marché)

Nike: baisse des marges brutes au 2ème trimestre

Micron Technology poursuit son rallye

Les actions sont volatiles en ce triple jour de sorcellerie

Indices en hausse: S&P 0,89%, Nasdaq 1,17%, Dow 0,57%

par Abigail Summerville et Sruthi Shankar

Les actions américaines ont progressé vendredi, le rebond des valeurs technologiques à l'approche des dernières semaines de l'année ayant compensé la chute des valeurs de consommation telles que Nike. Les grandes capitalisations ont prolongé leurs gains de jeudi, lorsque les fortes prévisions du fabricant de puces Micron Technology MU.O ont ravivé l'optimisme autour des actions liées à l'intelligence artificielle, qui avaient récemment été mises sous pression en raison de valorisations élevées et de préoccupations en matière de financement. Les actions de Micron ont atteint un niveau record vendredi, en hausse de 7,4 %. Nvidia NVDA.O a également augmenté de 3,3 %, les États-Unis ayant lancé un examen qui pourrait permettre les premières expéditions vers la Chine () de la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia. Ces mouvements ont fait grimper l' indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX de 3,1%. Pendant ce temps, Oracle ORCL.N a bondi de 7,6 % après que le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants pour transférer le contrôle des opérations américaines de l'application de vidéo en format court à un groupe d'investisseurs, y compris le géant de l'informatique en nuage.

"La technologie en général, en particulier les entreprises liées à l'IA, a subi une pression considérable et lorsque Micron a publié (mercredi) et que le marché a réagi comme il l'a fait, il y a l'idée que les gens peuvent peut-être revenir à ces

actions ", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments. Le mois de décembre est aussi traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac .

À 14 h 05 HNE, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 273,15 points, ou 0,57 %, pour atteindre 48 226,53, le S&P 500 .SPX a gagné 60,21 points, ou 0,89 %, pour atteindre 6 835,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 267,76 points, ou 1,17 %, pour atteindre 23 274,60.

Neuf des 11 secteurs du S&P ont progressé vendredi, mais les valeurs des services publics .SPLRCU et de la consommation de base .SPLRCS ont reculé respectivement de 0,53% et 0,21%. Les actions de Nike NKE.N ont chuté de 10,9 % après que le géant des vêtements de sport a signalé une baisse des marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, pénalisé par de mauvaises ventes en Chine et des efforts pour redéfinir sa gamme de produits. Lamb Weston LW.N a chuté de 24% après que le fournisseur de frites surgelées ait signalé une faible demande pour ses produits pour le reste de l'année fiscale. Conagra

CAG.N a chuté de 1,9% après que le fabricant de snacks à base de viande Slim Jim ait annoncé de faibles bénéfices. Les investisseurs ont été rassurés par le fait que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu en novembre, mais certains analystes ont souligné que l'impression pourrait être faussée en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours qui a empêché la collecte des données du mois d'octobre.

Les traders ont continué à parier sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine de la part de la Réserve fédérale, selon les données de LSEG, tout en attribuant 20 % de chances à la première réduction dès janvier.

Les analystes ont mis en garde contre une volatilité accrue vendredi en raison de la "triple sorcellerie", c'est-à-dire l'expiration trimestrielle et simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur indices boursiers et des contrats d'options sur indices boursiers.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,55 contre 1 sur le NYSE et de 1,56 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux records et 126 nouveaux records à la baisse.