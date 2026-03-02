Wall St glisse sur les craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,73%, S&P 500 0,58%, Nasdaq 0,61%

* Les compagnies aériennes et les valeurs financières sont touchées, les valeurs de défense augmentent

* Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, notamment les métaux précieux et le dollar

* Un consortium dirigé par BlackRock va acquérir AES Corp pour 33,4 milliards de dollars

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street étaient en baisse lundi, les investisseurs se préparant à un conflit prolongé au Moyen-Orient qui menace de perturber les routes commerciales mondiales et de raviver les pressions inflationnistes.

Les secteurs les plus touchés ont été les compagnies aériennes, qui ont interrompu les vols , tandis que plusieurs installations pétrolières et gazières au Moyen-Orient ont arrêté la production , cequi a fait grimper les prix dubrut de plus de 8 %.

Cette situation a assombri les perspectives de l'économie mondiale et a également pesé sur les valeurs financières.

Delta DAL.N et United Airlines UAL.O ont chuté deplus de 3 % chacune.

L'indice financier S&P 500 .SPSY a baissé de 1%, les grandes banques telles que Bank of America BAC.N et Citigroup

C.N se négociant à la baisse.

Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges traditionnelles telles que le dollar =USD . La hausse des prix des métaux précieux a permis aux sociétés minières telles que KinrossGold KGC.N et Harmony Gold HMY.N d'ajouter 1% chacune.

Les valeurs de la défense ont également été stimulées, Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N gagnant plus de 3% chacun, tandis que Kratos KTOS.O a augmenté de 9% et AeroVironment AVAV.O a progressé de 19%.

Après que les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur l'Iran au cours du week-end ont tué le chef suprême de Téhéran, Israël a lancé des attaques de représailles à la suite des frappes aériennes de l'Iran et des militants du Hezbollah au Liban, aggravant les craintes que le conflit ne s'étende davantage à travers la région.

Le président Donald Trump a laissé entendre que les frappes contre l'Iran pourraient se poursuivre sur pendant les quatre prochaines semaines.

Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial, a déclaré que les pertes du marché étaient contenues car les investisseurs avaient anticipé un conflit au cours des dernières semaines.

"Le marché le prend relativement bien, compte tenu de la situation du pétrole et de la probabilité que ce conflit dure quatre semaines - il ne s'agit pas d'un nouvel événement de fin de semaine

À 09h52 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 355,68 points, soit 0,73%, à 48 622,24, le S&P 500 .SPX a perdu 40,14 points, soit 0,58%, à 6 838,74 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 139,42 points, soit 0,61%, à 22 528,79.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont brièvement touché leurs plus bas niveaux depuis environ deux semaines plus tôt dans la session, mais ont récupéré leurs pertes grâce à un gain de 1,7% dans le secteur de l'énergie .SPNY . Tous les autres secteurs majeurs du S&P 500 ont évolué dans le rouge.

L'indicateur de la peur à Wall Street, le CBOE VIX .VIX , a augmenté de 3,1 points pour atteindre son plus haut niveau en trois mois, à21,96.

Cette escalade survient à un moment précaire pour des marchés déjà ébranlés par les inquiétudes liées aux perturbations de l'IA, les craintes liées au crédit privé et l'incertitude de la politique commerciale - des facteurs qui ont conduit le S&P 500 et le Nasdaq à leurs plus fortes baisses mensuelles depuis mars 2025.

Une hausse soutenue des prix du pétrole menace d'amplifier les pressions inflationnistes alors que les droits de douane américains poussent les prix à la hausse, selon des données publiées vendredi .

Ohsung Kwon, de Wells Fargo, a averti que le S&P 500 pourrait tomber à 6 000 points, soit près de 13 % en dessous de sa dernière clôture, si le pétrole brut dépasse les 100 dollars le baril, avec un impact potentiel de 1,3 % sur les bénéfices.

Les compagnies pétrolières Occidental Petroleum OXY.N a gagné 2,5% et ConocoPhillips COP.N a ajouté 4%, alors que les compagnies de croisière Carnival CCL.N etNorwegian Cruise

NCLH.N , sensibles au prix du brut, ont chuté de plus de 10% chacune.

Séparément, Norwegian Cruise a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street.

Un consortium dirigé par BLK.N Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acquérir AES Corp

AES.N pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise.

Toutefois, les actions de la société de services publics ont chuté de 16,3 %, l'offre étant assortie d'une décote de 13 % par rapport à la dernière clôture.

En ce qui concerne les données, l'attention des investisseurs se portera sur un rapport clé sur les emplois non agricoles plus tard dans la semaine.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 2,92 contre 1 sur le NYSE et de 2,58 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux sommets et 120 nouveaux creux.