Ipsos lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 18:01
La société précise que ce programme vient en complément des rachats récurrents mis en place pour compenser la dilution des plans d'actions gratuites destinés aux managers et aux salariés.
Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion va ainsi dépenser un montant total d'environ 100 millions d'euros d'ici à 31 décembre prochain afin d'acquérir ses propres actions et de les annuler. Cette somme correspond à environ 6,7% du capital au cours de clôture du 27 février dernier à 34,46 euros.
Enfin, la société précise qu'elle se réserve le droit d'interrompre le programme à n'importe quel moment en fonction des circonstances de marché ou de la mise en oeuvre de sa stratégie d'investissements.
Valeurs associées
|34,3400 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
