Guerre au Moyen-Orient: les Bourses européennes terminent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi sur fond de guerre au Moyen-Orient, avec des valeurs liées au tourisme et au transport aérien en forte baisse et une hausse des prix de l'énergie faisant redouter de nouvelles pressions inflationnistes.

La Bourse de Paris a dévissé de 2,17%, Francfort de 2,56%, quand Londres a terminé en baisse de 1,20% et Milan de 1,97%.

Euronext CAC40