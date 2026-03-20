Wall St glisse, les turbulences au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,24%, S&P 500 0,71%, Nasdaq 1,17%

* Trump envisage de s'emparer de l'île de Kharg, selon un rapport

* Les principaux indices en voie de perdre leur quatrième semaine consécutive

* FedEx en hausse grâce à des prévisions solides; Amazon prévoit un retour des smartphones

(Mise à jour pour l'ouverture du marché, ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé vendredi, alors que le conflit au Moyen-Orient approchait de sa quatrième semaine, ébranlant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer agressivement les paris sur les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement, l'Iran ayant attaqué une raffinerie de pétrole au Koweït et un rapport indiquant que l'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

Les investisseurs ont également pris en compte les efforts déployés par les principaux pays pour faciliter l'approvisionnement en énergie.Le prix du Brenta oscillé tout au long de la journée et s'est établi pour la dernière fois à 108 dollars le baril.

Aspect réconfortant, FedEx FDX.N , souvent considéré comme un baromètre de l'activité commerciale, a publié des prévisions optimistes et a déclaré que la demande mondiale se maintenait malgré lestensions géopolitiques, ce qui a entraîné une hausse de 3,4 % de ses actions. Son concurrent United Parcel Service UPS.N a ajouté 0,6 %.

Néanmoins, les investisseurs évaluent l'impact de la hausse des prix du pétrole sur les bénéfices des entreprises, alors que le premier trimestre touche à sa fin.

"Plus la situation se prolonge, plus les entreprises vont commencer à signaler dans leurs résultats qu'elles ont subi des pressions sur les prix, et ce tout au long de la chaîne", a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading.

Une multitude de décisions des banques centrales cette semaine, ainsi que la Fed ont reconnu que le conflit avait compliqué l'élaboration de la politique. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a déclaré qu'il prévoyait de se prononcer en faveur d'une baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale en raison des pertes d'emploi inattendues jusqu'à ce qu'un nouveau choc pétrolier augmente les risques d'inflation.

Alors que les décideurs politiques américains prévoient toujours une baisse des taux d'intérêt d'au moins un quart de point cette année, les marchés sont moins convaincus. Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs ont repoussé leurs paris sur une baisse des taux à 2027, contre décembre 2026 au début du mois.

A 9h58 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 110,31 points, ou 0,24%, à 45 911,12, le S&P 500 .SPX a perdu 46,58 points, ou 0,71%, à 6 559,91 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 259,01 points, ou 1,17%, à 21 831,68.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 1,25 point à 25,31.

Sept des 11 indices sectoriels du S&P 500 étaient dans le rouge, menés par la baisse de 1,2 % du secteur de la consommation discrétionnaire.

Vendredi marque également l'expiration simultanée, une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également connue sous le nom de "triple sorcière", ce qui peut accroître le volume des transactions et aggraver la volatilité.

Les trois principaux indices se dirigeaient vers leur quatrième semaine consécutive de pertes et se situaient en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique reflétant la dynamique à long terme.

L'indice Russell 2000 .RUT , axé sur les petites capitalisations, a glissé de 0,7 % et a brièvement touché une baisse de 10 % par rapport aux sommets historiques en début de semaine.

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 28,6 % après que trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont été inculpées pour la contrebande d'au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle vers la Chine.

Le concurrentDell DELL.N a progressé de 4,3 %.

Les gains ont été importants dans les valeurs énergétiques, l'indice sectoriel S&P 500 .SPNY étant sur le point de connaître sa 13e série de gains hebdomadaires consécutifs, la plus longue jamais enregistrée, alors que les événements géopolitiques au Venezuela et au Moyen-Orient ont dominé la majeure partie du premier trimestre.

Halliburton HAL.N a légèrement progressé et Cheniere Energy LNG.N a gagné plus de 1%.

Amazon AMZN.O a glissé de plus de 1%. Reuters a rapporté que le géant a lancé son premier smartphone, espérant ainsi concurrencer Apple et Samsung.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,22 contre 1 sur le NYSE et de 2,48 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux sommets sur 52 semaines et 15 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux sommets et 98 nouveaux creux.