Wall St glisse après des données sur l'inflation des producteurs chaudes ; la Fed en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,35%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,16%

* Les traders excluent des baisses de taux de la Fed en 2026

* La décision sur les taux de la Fed est attendue à 14 heures (heure de l'Est)

* Les prix du brut inversent leurs pertes; le Brent augmente de plus de 5%

(Mise à jour après l'ouverture du marché, les prix à travers) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont glissé mercredi après que les données aient montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en février, ce qui a incité les investisseurs à écarter tout espoir de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du Département du Travail a montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 3,4 % en rythme annuel en février, contre une hausse de 2,9 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. Les prix pourraient encore s'accélérer, car le conflit au Moyen-Orient stimule le transport maritime et les prix du pétrole.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs prévoient désormais que la Fed abaissera les coûts d'emprunt d'au moins 25 points de base en avril 2027, alors qu'une baisse était envisagée pour décembre 2026 avant le rapport.

"Il s'agira du troisième IPP consécutif supérieur aux attentes, ce qui renforce l'idée que la Fed ne réduira pas ses taux de sitôt", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Les rendements du Trésor, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, ont grimpé à la suite des données et ont pesé sur les indices sectoriels du S&P 500 qui offrent des dividendes plus élevés. Les secteurs de la santé .SPXHC et de la consommation de base .SPLRCS ont perdu plus de 1% chacun.

Les projecteurs seront braqués sur la Fed, qui devrait laisser les taux d'intérêt de référence inchangés à la fin de sa réunion de deux jours à 14 heures (heure de l'Est).

Cependant, l'attention se portera davantage sur les remarques du président Jerome Powell sur la façon dont les tarifs douaniers, les coûts énergétiques plus élevés déclenchés par la crise du Moyen-Orient et l'affaiblissement du marché de l'emploi influenceront les décisions de politique monétaire plus tard dans l'année.

"La Fed ne connaissant pas la durée de la guerre et donc l'impact sur l'inflation et l'activité économique, je ne serais pas surpris qu'elle décide de ne pas publier le résumé des projections économiques", a déclaré Art Hogan.

Le pétrole Brent a accentué ses gains et a atteint près de 110 dollars le baril après qu'une agence de presse iranienne ait rapporté que certaines installations appartenant à l' industrie pétrolière iranienne à South Pars et Asaluyeh ont été attaquées.

Les prix avaient baissé plus tôt dans la session suite à la reprise des exportations de brut des champs irakiens de Kirkuk .

Les titres du secteur du voyage ont été mitigés, les investisseurs ayant pesé la hausse des coûts de l'énergie contre les prévisions d'augmentation signalées par Delta DAL.O et American AAL.O au cours de la séance précédente. Delta a glissé de 0,2%, tandis qu'American a ajouté 0,4%.

A 10h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 170,46 points, soit 0,35%, à 46 826,67, le S&P 500 .SPX a perdu 12,95 points, soit 0,19%, à 6 703,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 36,29 points, soit 0,16%, à 22 441,23.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 0,64 point à 23. Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux; cependant, les actions américaines ont été soutenues par un rebond des actions technologiques et par le soulagement que les États-Unis soient un exportateur net d'énergie.

Mercredi, les actions de Micron MU.O ont gagné 0,8 % avant la publication des résultats du fabricant de puces après la clôture du marché, tandis que SanDisk SNDK.O a gagné 1,8 %.

Parmi les autres valeurs, Lululemon LULU.O a gagné 3,3 % après la publication de ses résultats trimestriels. Le fondateur du fabricant de vêtements de yoga, Chip Wilson, est engagé dans une bataille de procuration avec la société et a déclaré que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", mais a réitéré la nécessité d'un rafraîchissement "substantiel" du conseil d'administration.

La chaîne de grands magasins Macy's M.N a gagné 8,3 % après avoir déclaré que l'impact des droits de douane à l'importation pourrait s'atténuer au cours du second semestre de l'année.

Les gestionnaires d'actifs tels que Ares ARES.N , KKR

KKR.N et Apollo APO.O ont augmenté d'environ 3 % chacun, rebondissant après les pertes importantes subies la semaine précédente en raison des inquiétudes concernant la qualité du crédit privé.

Le fabricant d'aliments emballés General Mills GIS.N a chuté de 1,6 %, ses ventes ayant baissé au troisième trimestre en raison de la faiblesse persistante de la demande .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,87 contre 1 sur le NYSE et de 1,94 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux sommets et 11 nouveaux creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux sommets et 111 nouveaux creux.