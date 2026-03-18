USA: hausse inattendue des stocks commerciaux de pétrole (+6,2 millions de barils)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Les réserves commerciales de pétrole brut ont connu une forte hausse la semaine passée aux Etats-Unis, à rebours des attentes, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Durant la période de sept jours achevée le 13 mars, les stocks ont augmenté de 6,2 millions de barils, alors que le marché tablait au contraire sur une baisse d'environ 1,5 million, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Au total, et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 449,3 millions de barils, au plus haut depuis juin 2024.

Ce gonflement des stocks est notamment attribuable à un ajustement statistique. L'EIA corrige ainsi chaque semaine les données des périodes précédentes.

L'agence a ajouté, cette fois, environ 597.000 barils quotidiens aux volumes arrivés sur le marché américain au titre de cette correction statistique, qui n'a pas de rapport avec l'activité de la semaine considérée.

En parallèle, les chiffres de l'EIA ne montrent toujours pas de perturbations majeures qui seraient attribuables à la guerre au Moyen-Orient.

Le nombre de barils dans la réserve stratégique est resté inchangé par rapport à la période précédente, à 415,4 millions.

Les Etats-Unis ont prévu de débloquer progressivement leurs stocks stratégiques pour limiter les conséquences économiques du conflit. Un premier appel d'offres a été annoncé vendredi par le ministère de l'Energie.

Les exportations ont bondi (+42,63%) d'une semaine à l'autre, mais restent à des niveaux habituels. Les importations ont elles aussi progressé (+12,02%).

La production américaine a très légèrement fléchi, à 13,67 millions de barils par jour, tandis que les raffineries ont augmenté leur rythme d'utilisation, à 91,4% contre 90,8% lors de la période précédente.

La quantité de produits livrés au marché américain - indicateur implicite de la demande - a légèrement augmenté (+2,07%) et demeure au-dessus du seuil symbolique des 20 millions de barils quotidiens.

Comme depuis le début du conflit au Moyen-Orient, la publication de ce rapport n'a pas eu d'incidence sur les cours du pétrole, les opérateurs ayant les yeux rivés sur les développements géopolitiques.

Vers 15H10 GMT (16H10 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, prenait 6,11% à 109,74 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, gagnait 3,32% à 99,40 dollars.