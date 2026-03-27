Wall St glisse alors que le report d'une frappe contre l'Iran n'offre qu'un répit limité

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* Indices en baisse: Dow 1,06%, S&P 500 0,94%, Nasdaq 1,27%

* Les actions d'Unity Software grimpent après les résultats préliminaires du premier trimestre

* Carnival Corp chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés

* Plusieurs intervenants de la Fed sur le pont

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, alors que la guerre qui dure depuis un mois au Moyen-Orient s'éternise et pèse sur le sentiment, tandis que les investisseurs guettent tout signe de désescalade.

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il repousserait à nouveau la date limite demandant à l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de voir ses centrales énergétiques détruites, après que Téhéran a rejeté une proposition américaine en 15 points visant à mettre fin aux combats.

Le report n'a toutefois pas calmé les marchés, et les prix du pétrole ont augmenté, les investisseurs étant sceptiques quant à la possibilité que les deux parties parviennent à un accord.

"Les marchés financiers restent sensibles aux titres de l'actualité. Les investisseurs sont ballottés par les affirmations des États-Unis selon lesquelles des progrès sont réalisés pour mettre fin aux hostilités, tandis que l'Iran nie que des négociations sérieuses aient lieu", a déclaré David Morrison, analyste principal de marché chez Trade Nation.

"Il semble évident qu'aucune des deux parties n'est sur le point d'accepter les conditions de paix de l'autre, de sorte que pour l'instant, la guerre continue."

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sur la voie d'une cinquième semaine de pertes. Le Dow Jones devaitterminer la semaine sans grand changement.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 2,56 points à 30.

A 10h09 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1,06%, le S&P 500 .SPX a perdu 0,94%, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,27%.

L'indice S&P 500des services de communication .SPLRCL est resté sous pression et a baissé de 0,9 %, Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ayant affiché des baisses respectives de 1,2 % et 1,7 %.

Les valeurs logicielles ont également été touchées, l'iShares Expanded Tech-Software sector ETF IGV.N ayant chuté de 3,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont perdu 1,4 %. Le croisiériste Carnival Corp CCL.N a baissé de 1,3% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Les prix du pétrole ont augmenté de près de 3%, ce qui a pesé sur les actions des compagnies aériennes, avec American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O en baisse de 1,2% chacune.

Jeudi, le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 10 % par rapport à sa clôture record, confirmant qu'il était en territoire de correction . Le Russell 2000 .RUT , le premier sur le chemin de la correction , l'a confirmé vendredi dernier .

"La rapidité des baisses du marché au cours des dernières semaines et le fait que la plupart de ces craintes aient été alimentées par un seul motif, les tensions géopolitiques, suggèrent que le marché est au milieu d'une correction, et non d'un marché baissier", a déclaré Glen Smith, directeur des investissements, GDS Wealth Management.

La flambée des prix du pétrole consécutive à la guerre en Iran a ravivé les craintes d'inflation, ce qui complique le processus de réduction des taux d'intérêt pour les banques centrales.

Selon le FedWatch Group de CME, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils anticipaient deux baisses avant que le conflit n'éclate. Les attentes d'une hausse des taux en décembre étaient de 49 %.

Les données de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs publiées vendredi ont montré que le sentiment des consommateurs était de 53,3 par rapport à une lecture préliminaire de 55,5.

Les investisseurs attendront les commentaires des présidents régionaux de la Fed, Thomas Barkin, Mary Daly et Anna Paulson,plus tard dans la journée.

Dans les mouvements individuels ,les actions de Unity Software U.N ont bondi de 11,7% après que le fabricant de logiciels de jeux vidéo ait déclaré des revenus préliminaires pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes.