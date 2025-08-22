 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 960,37
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall St en voie de hausse avant le discours de Powell à Jackson Hole
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,29%, S&P 500 0,20%, Nasdaq 0,14%

*

Alphabet conclut un accord de 10 milliards de dollars avec Meta, les actions sont en hausse

*

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse vendredi après une récente série de pertes, les investisseurs attendant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole pour avoir des indications sur la

trajectoire des taux d'intérêt.

Lors de la conférence de recherche du Wyoming l'année dernière, M. Powell avait promis de baisser les taux et de soutenir le marché de l'emploi lorsque le taux de chômage commencerait à augmenter, tandis qu'en 2022, il avait souligné la rigueur de la banque centrale dans la lutte contre l'inflation .

Lediscours de M. Powell, attendu à 10 heures (heure de l'Est), pourrait s'avérer déterminant pour les prévisions de baisse des taux d'intérêt pour le mois de septembre.

Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors, a déclaré que M. Powell allait "adopter une approche prudente".

"Les droits de douane commencent vraiment à se faire sentir, il va donc encore faire preuve de prudence et déclarer qu'il veut examiner les données, voir comment les choses se passent, parce que l'effet des droits de douane ne s'est fait sentir qu'au début de l'été", a déclaré M. Matousek.

Les marchés ont d'abord augmenté leurs paris à la suite d'un faible rapport sur l'emploi au début du mois d'août et après que les données sur les prix à la consommation aient montré une pression à la hausse limitée due aux droits de douane.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment désormais à69,5 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux le mois prochain, contre 85,4 % il y a une semaine.

D'autres responsables de la Fed qui se sont exprimés jeudi ont semblé moins enthousiastes à l'idée d'une réduction des taux le mois prochain.

Les rapports sur les bénéfices des détaillants à grande surface , y compris Walmart WMT.N en début de semaine, ont offert une image mitigée, les investisseurs recherchant de nouveaux signaux sur la santé générale du consommateur américain dans un contexte de pressions tarifaires continues.

Dans ce contexte, les trois principaux indices boursiers américains sont en passe de subir des pertes hebdomadaires, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étant en passe de réaliser leur pire performance hebdomadaire du mois.

Le S&P 500 a poursuivi sa série de pertes pour la cinquième journée consécutive jeudi. Une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu la pression sur les actions américaines cette semaine.

Les technologies de l'information .SPLRCT ont été le sous-secteur le plus touché de la semaine, tandis que l'énergie

.SPNY et l'immobilier .SPLRCR étaient en voie de réaliser de légers gains hebdomadaires.

Pendant ce temps, UBS Global Wealth Management a levé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 6 200 à 6 600 points.

À 08:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 132 points, soit 0,29%, le S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 12,50 points, soit 0,20%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 32,75 points, soit 0,14%.

Parmi les principaux mouvements, Nvidia NVDA.O a glissé de 1,3 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de puces ait demandé à Foxconn 2317.TW de suspendre le travail sur la puce H20 AI, le produit le plus avancé que l'entreprise est autorisée à vendre à la Chine.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a gagné 1,3 % après des informations selon lesquelles la société a conclu un accord de six ans sur l'informatique en nuage avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Les actions de Meta ont augmenté de 0,2 %.

Intuit INTU.O a chuté de 6,3% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes, en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 4,4 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a fourni des perspectives en ligne pour le trimestre en cours.

Valeurs associées

ALPHABET-A
199,7500 USD NASDAQ 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 785,50 Pts Index Ex 0,00%
HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
INTUIT
697,7600 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
739,1000 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
21 100,31 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
174,9800 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500
6 370,17 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 370,17 Pts CBOE 0,00%
WALMART
97,950 USD NYSE 0,00%
WORKDAY-A
227,5800 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Palestiniens attendent une distribution de repas à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 21 août 2025 ( AFP / - )
    L'ONU déclare la famine à Gaza, Israël menace de raser le territoire
    information fournie par AFP 22.08.2025 15:29 

    L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, qu'Israël menace de destruction totale si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions. Le gouvernement israélien a immédiatement rejeté le rapport onusien, bâti selon lui sur des "mensonges" et "fabriqué ... Lire la suite

  • Un hélicoptère intervient pour éteindre un incendie de forêt à San Ciprian de Sanabria, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 21 août 2025 ( AFP / Thomas COEX )
    Incendies: chez les sinistrés espagnols, la colère monte contre la gestion des autorités
    information fournie par AFP 22.08.2025 15:14 

    Evacué de son village de Castille-et-León (nord-ouest) face à l'avancée des flammes qui ravagent cette région espagnole, José Fernández, 85 ans, donne un "zéro pointé" aux autorités pour leur gestion de la crise, comme beaucoup de sinistrés, au moment où la situation ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.08.2025 14:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * GOOGLE

  • Des chiens errants dans une rue de New Delhi, le 12 août 2025 en Inde ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    L'Inde revient sur sa décision de débarrasser Delhi des chiens errants
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:21 

    La Cour suprême de l'Inde a fait marche arrière vendredi après avoir ordonné le placement des dizaines de milliers de chiens errants de la capitale, une mesure très difficile à mettre en oeuvre. Cette juridiction avait ordonné aux autorités d'ouvrir des refuges ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank