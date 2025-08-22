Wall St en voie de hausse avant le discours de Powell à Jackson Hole

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,29%, S&P 500 0,20%, Nasdaq 0,14%

Alphabet conclut un accord de 10 milliards de dollars avec Meta, les actions sont en hausse

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse vendredi après une récente série de pertes, les investisseurs attendant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole pour avoir des indications sur la

trajectoire des taux d'intérêt.

Lors de la conférence de recherche du Wyoming l'année dernière, M. Powell avait promis de baisser les taux et de soutenir le marché de l'emploi lorsque le taux de chômage commencerait à augmenter, tandis qu'en 2022, il avait souligné la rigueur de la banque centrale dans la lutte contre l'inflation .

Lediscours de M. Powell, attendu à 10 heures (heure de l'Est), pourrait s'avérer déterminant pour les prévisions de baisse des taux d'intérêt pour le mois de septembre.

Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors, a déclaré que M. Powell allait "adopter une approche prudente".

"Les droits de douane commencent vraiment à se faire sentir, il va donc encore faire preuve de prudence et déclarer qu'il veut examiner les données, voir comment les choses se passent, parce que l'effet des droits de douane ne s'est fait sentir qu'au début de l'été", a déclaré M. Matousek.

Les marchés ont d'abord augmenté leurs paris à la suite d'un faible rapport sur l'emploi au début du mois d'août et après que les données sur les prix à la consommation aient montré une pression à la hausse limitée due aux droits de douane.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment désormais à69,5 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux le mois prochain, contre 85,4 % il y a une semaine.

D'autres responsables de la Fed qui se sont exprimés jeudi ont semblé moins enthousiastes à l'idée d'une réduction des taux le mois prochain.

Les rapports sur les bénéfices des détaillants à grande surface , y compris Walmart WMT.N en début de semaine, ont offert une image mitigée, les investisseurs recherchant de nouveaux signaux sur la santé générale du consommateur américain dans un contexte de pressions tarifaires continues.

Dans ce contexte, les trois principaux indices boursiers américains sont en passe de subir des pertes hebdomadaires, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étant en passe de réaliser leur pire performance hebdomadaire du mois.

Le S&P 500 a poursuivi sa série de pertes pour la cinquième journée consécutive jeudi. Une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu la pression sur les actions américaines cette semaine.

Les technologies de l'information .SPLRCT ont été le sous-secteur le plus touché de la semaine, tandis que l'énergie

.SPNY et l'immobilier .SPLRCR étaient en voie de réaliser de légers gains hebdomadaires.

Pendant ce temps, UBS Global Wealth Management a levé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 6 200 à 6 600 points.

À 08:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 132 points, soit 0,29%, le S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 12,50 points, soit 0,20%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 32,75 points, soit 0,14%.

Parmi les principaux mouvements, Nvidia NVDA.O a glissé de 1,3 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de puces ait demandé à Foxconn 2317.TW de suspendre le travail sur la puce H20 AI, le produit le plus avancé que l'entreprise est autorisée à vendre à la Chine.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a gagné 1,3 % après des informations selon lesquelles la société a conclu un accord de six ans sur l'informatique en nuage avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Les actions de Meta ont augmenté de 0,2 %.

Intuit INTU.O a chuté de 6,3% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes, en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 4,4 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a fourni des perspectives en ligne pour le trimestre en cours.