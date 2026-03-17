Wall St en hausse, réunion de la Fed et conflit au Moyen-Orient en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,15%, S&P 500 0,22%, Nasdaq 0,24%

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés sur fond d'inquiétudes concernant les coûts de l'énergie

* Les valeurs financières gagnent 0,8%, rebondissant après des pertes antérieures

* Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole voient leurs actions progresser, Delta et American ayant revu à la hausse leurs prévisions de recettes

(Mises à jour des prix, commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont légèrement progressé mardi, les investisseurs attendant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt face à la hausse des coûts de l'énergie due au conflit qui fait rage au Moyen-Orient . Les compagnies aériennes et les voyagistes sensibles au coût du carburant, qui ont été les plus touchés par la liquidation, ont bénéficié d'un certain soulagement après que les transporteurs Delta DAL.N et American AAl.O ont revu à la hausse leurs prévisions de recettes pour le trimestre en cours. Delta Air Lines a gagné plus de 4 % et American Airlines a progressé de 2,7 %.

D'autres valeurs du secteur du voyage , telles que Norwegian Cruise NCLH.N , ont gagné 2,4 % et Expedia EXPE.O a gagné 6 %.

"Les consommateurs et le marché ne sont pas aussi inquiets de l'inflation qu'ils l'étaient il y a une semaine. Je pense que nous commençons à voir la forêt à travers les arbres et que cette guerre ne va pas durer éternellement", a déclaré Dennis Dick, fondateur de Triple D Trading. Néanmoins, les craintes de perturbations prolongées de l'approvisionnement en raison de la fermeture effective de la route maritime du détroit d'Ormuz ont maintenu les prix du brut à 100 dollars le baril. Ces inquiétudes, ainsi que les augmentations de prix induites par les tarifs douaniers, seront au cœur de la réunion de la Fed , les responsables politiques évaluant les inquiétudes en matière d'inflation par rapport aux signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

La banque centrale entame sa réunion de politique monétaire de deux jours mardi et les traders s'attendent à ce que les coûts d'emprunt restent inchangés dans sa décision de mercredi. Les contrats à terme sur les taux suggèrent une seule réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, selon les données compilées par le LSEG, alors qu'il y en avait deux avant la guerre.

Les courtiers ont revu à la hausse leurs perspectives concernant les prix de l'énergie qui sont susceptibles de freiner la croissance économique, un facteur que la banque centrale australienne a également souligné lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt plus tôt dans la journée. L'indice des valeurs financières .SPSY , sensible aux taux d'intérêt, a gagné 0,8%, rebondissant après les pertes importantes de la semaine précédente, lorsque les inquiétudes concernant la qualité du crédit privé ont ébranlé les investisseurs.

Les gestionnaires d'actifs Blackstone BX.N et Apollo Global APO.N ont gagné plus de 3 % et KKR KKR.N a gagné près de 3 %. A 12:07 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 72,20 points, ou 0,15%, à 47 021,88, le S&P 500

.SPX a gagné 14,91 points, ou 0,22%, à 6 714,29 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 53,68 points, ou 0,24%, à 22 427,86.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a baissé de 0,62 point à 22,89 pour atteindre brièvement un plus bas d'une semaine.

L'entreprise énergétique Occidental OXY.N a gagné 1,3 %, tout comme son homologue EQT EQT.N , tandis que ConocoPhillips

COP.N a augmenté de près de 2 % en raison de la hausse des prix du pétrole brut et du gaz.

Malgré l'agitation mondiale sur les marchés due à la guerre, les actions américaines ont mieux résisté que celles de l'Europe et de l'Asie, car on s'attend à ce que les répercussions sur l'économie soient moins graves.

Toutefois, les analystes ont souligné que les investisseurs n'ont pas encore pleinement pris en compte les effets de la guerre sur l'économie mondiale.

Honeywell International HON.O a glissé de 2,1% après que le géant industriel ait déclaré que le conflit pourrait avoir un impact sur ses revenus du premier trimestre, quelques semaines après que la société de services pétroliers SLB SLB.N ait signalé un resserrement des bénéfices. Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les dirigeants américains et chinois à la demande du président Trump .

Parmi les autres, Eli Lilly LLY.N a perdu 5,2% après que le courtier HSBC a rétrogradé le fabricant de médicaments de "hold" à "reduce". L'application de covoiturage Uber UBER.N a ajouté 5,1 % après avoir annoncé son intention de déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia. Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,67 contre 1 sur le NYSE et de 1,61 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux sommets et 97 nouveaux creux.