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Washington accentue la pression sur Cuba qui rétablit peu à peu le courant
information fournie par AFP 17/03/2026 à 19:03

Une femme tient une lampe de poche en marchant avec un homme dans une rue pendant une panne de courant à La Havane, le 16 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Une femme tient une lampe de poche en marchant avec un homme dans une rue pendant une panne de courant à La Havane, le 16 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Les Etats-Unis ont accentué la pression mardi sur le gouvernement communiste de Cuba pour qu'il mette en œuvre plus de réformes en faveur de l'économie de marché, au moment où l'île tente de rétablir le courant sur son territoire après une nouvelle panne électrique générale.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré mardi que les mesures annoncées la veille par La Havane permettant à la diaspora cubaine d'investir sur l'île et d'y détenir des entreprises privées étaient loin d'être "suffisantes".

"Cuba a une économie qui ne fonctionne pas et le système politique et gouvernemental est incapable d'y remédier. Il leur faut donc opérer un changement radical", a déclaré à la Maison Blanche M. Rubio, qui est lui-même d'origine cubaine et fervent opposant au pouvoir communiste à La Havane.

"Ce qu'ils ont annoncé hier (lundi) est loin d'être suffisant. Ça ne va pas régler le problème. Ils ont donc des décisions importantes à prendre", a-t-il ajouté.

"Ils parlent avec Marco, et nous allons très bientôt faire quelque chose concernant Cuba", a affirmé pour sa part le président Donald Trump. Lundi, il avait dit "croire" qu'il "aura l'honneur de prendre Cuba", sans préciser exactement ce qu'il entendait par ce verbe.

Lundi, La Havane a annoncé que la diaspora cubaine, notamment celle qui vit aux Etats-Unis, va pouvoir investir à Cuba dans de nombreux secteurs, notamment les banques, l'agriculture, le tourisme, les mines et les infrastructures.

Le gouvernement cubain, qui est en pourparlers avec les Etats-Unis, a cependant rappelé que l'embargo américain en vigueur depuis 1962 restait un frein aux relations avec les entreprises de ce pays.

Cette annonce intervient au moment où l'économie de l'île, déjà affaiblie par plus de six années de crise, est au bord du gouffre, paralysée par le blocus énergétique imposé par Washington, outre les sanctions dans le cadre de l'embargo.

- Délestages quotidiens -

Mardi, le pays de 9,6 millions d'habitants s'efforçait de rétablir le courant sur son territoire après une nouvelle coupure électrique générale survenue la veille.

A la mi-journée, près de 45% des foyers de La Havane, où vivent 1,7 million d'habitants, avaient de nouveau du courant, a annoncé la compagnie nationale d'électricité (UNE).

"Le réseau électrique est rétabli de Pinar del Rio" à l'extrême ouest "jusqu'à Holguin" dans le centre-est du pays, soit plus des deux tiers du pays, avaient fait savoir un peu plus tôt les autorités.

La compagnie d'électricité tente à présent d'augmenter la production électrique pour que le courant parvienne dans les foyers.

"La crainte que nous avons tout le temps c'est que la coupure s'éternise et qu'on perde le peu que nous avons au frigo car tout coûte cher", a témoigné dans la matinée auprès de l'AFP Olga Suarez, une retraitée de 64 ans, dans le quartier du Vedado, dans le centre de la capitale.

"Pour le reste, on s'habitue car ici on se couche et on se lève sans lumière" à cause des délestages quotidiens, dit-elle.

Cette panne électrique générale est la sixième en moins d'un an et demi. Début mars, les deux tiers du territoire, dont La Havane, avait déjà été touchés par une coupure massive.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son réseau électrique vieillissant, mais des économistes relèvent aussi le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.

Depuis deux mois, les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, principal fournisseur de La Havane, sont interrompues et l'administration Trump menace de sanctionner tout pays qui enverrait du pétrole à l'île des Caraïbes.

Depuis mi-janvier, Donald Trump assure que des pourparlers sont en cours avec Cuba, ce que l'île a fini par reconnaître la semaine dernière après avoir nié pendant des semaines entretenir de tels contacts.

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