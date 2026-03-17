Starmer appelle à "ne pas perdre de vue" l'Ukraine, en recevant Zelensky à Londres

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, s'entretient avec le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une réunion au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 17 mars 2026 ( POOL / Suzanne Plunkett )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exhorté les alliés de Kiev à "ne pas perdre de vue" le conflit en Ukraine malgré la guerre au Moyen-Orient, en recevant mardi à Downing Street le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Après Paris la semaine dernière, et Madrid mercredi, le dirigeant ukrainien poursuit sa tournée européenne, au moment où la guerre de son pays contre l'invasion russe est éclipsée par les hostilités au Moyen-Orient.

Un nouveau cycle de négociations pour trouver une issue au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale a été repoussé à plusieurs reprises et aucune nouvelle date n'a été fixée à ce stade.

"Il est vraiment important de bien comprendre qu'il faut maintenir l'attention sur l'Ukraine. Il y a évidemment un conflit en Iran et d'autres événements au Moyen-Orient, mais nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui se passe en Ukraine", a déclaré le Premier ministre britannique en accueillant Volodymyr Zelensky à Downing Street.

De son côté, le président ukrainien a dit vouloir évoquer avec Keir Starmer les "efforts diplomatiques" et "l'état d'avancement" des négociations avec les Etats-Unis et la Russie pour mettre fin au conflit, ajoutant que la guerre au Moyen-Orient a "une influence considérable" sur l'Ukraine et l'Europe.

- Rencontre avec Charles III -

"Nous ne pouvons pas laisser la guerre dans le Golfe se transformer en une aubaine pour Poutine", avait déjà affirmé Keir Starmer lundi, en référence à l'assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole russe en raison de la flambée des prix du brut liée à la guerre au Moyen-Orient.

Le ministre de la Défense britannique John Healey avait lui assuré Kiev du soutien "sans faille" et "inébranlable" du Royaume-Uni.

Avant d'être reçu à Downing Street, le président ukrainien s'est entretenu avec le roi Charles III au palais de Buckingham.

Volodymyr Zelensky a remercié le monarque "et toute la famille royale pour leur soutien indéfectible et leur solidarité envers l'Ukraine".

Il doit plus tard s'adresser aux membres du Parlement britannique.

Il avait déjà eu cet honneur en février 2023, quand les deux chambres s'étaient réunies dans le cadre grandiose de Westminster Hall, vaste salle qui a accueilli de rares dirigeants étrangers.

Le président ukrainien doit ensuite s'entretenir avec le chef de l'Otan Mark Rutte, également présent dans la capitale britannique mardi.

- Partenariat dans la défense -

A l'occasion de cette nouvelle visite à Londres, le Royaume-Uni et l'Ukraine doivent signer un nouveau partenariat de défense visant notamment à mieux prendre en compte la menace des drones low-cost, a annoncé Downing Street.

Les deux pays "examineront également les possibilités de renforcer leur coopération industrielle et technologique en matière de défense avec des pays tiers, afin de consolider la sécurité internationale et de garantir que les technologies de défense les plus récentes soient mises à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin", selon Londres.

Le président ukrainien veut mettre en avant l'expertise acquise par son pays dans l'interception des drones de conception iranienne, utilisés par la Russie pour frapper quotidiennement l'Ukraine et aujourd'hui par l'Iran pour viser les pays du Golfe.

"Nos priorités sont claires : plus de sécurité et plus d'opportunités pour l'Ukraine", a affirmé le président ukrainien sur X à arrivée à Londres.

Mercredi, Volodymyr Zelensky se rendra à Madrid, où il sera reçu par Pedro Sanchez, à la veille d'un conseil européen à Bruxelles.

Lors de son précédent déplacement, en novembre, Pedro Sanchez avait annoncé un paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 615 millions d'euros pour aider l'armée de Kiev face à l'invasion russe, qui occupe toujours près de 20% de son territoire.