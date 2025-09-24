Wall St en demi-teinte après que Powell ait tempéré son optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt

Indices en hausse: Dow 0,12 %, S&P 500 0,03 %, Nasdaq 0,07 %

Lithium Americas grimpe en flèche après que l'administration Trump ait envisagé une prise de participation

Alibaba progresse grâce à un partenariat avec Nvidia et à des projets de centres de données

Orcale plonge après un rapport selon lequel la société cherche à lever 15 milliards de dollars en ventes d'obligations

Lesprincipaux indices de Wall Street ont été modérés dans des échanges agités mercredi , les traders évaluant les commentaires mesurés du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et attendant les données économiques clés prévues plus tard dans la semaine.

Bien que les chiffres récents indiquent une économie résiliente, les commentaires des responsables de la Fed ont suscité une certaine inquiétude, en particulier sur le marché du travail, incitant les investisseurs à faire preuve de prudence.

M. Powell a fait preuve de prudence mardi en déclarant que les prix des actifs semblaient assez bien évalués.

Alors même que ses collègues exposaient leurs arguments de part et d'autre du fossé politique, le président de la Fed a insisté sur la corde raide que la banque centrale doit suivre dans ses prochaines décisions de taux d'intérêt, alors qu'elle navigue entre les risques d'inflation et les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi .

"Le marché a été quelque peu pris au dépourvu par les commentaires de M. Powell sur l'évaluation du marché boursier et a considéré qu'il s'agissait d'un signal indiquant que la Fed pourrait s'inquiéter des prix élevés des actifs", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

"De nombreux gestionnaires qui ont vendu en avril sont encore derrière leurs indices de référence, de sorte que toute faiblesse doit être achetée. Et je pense que cela va se reproduire", a-t-il ajouté.

A 10:20 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 54,27 points, ou 0,12%, à 46 347,05, le S&P 500

.SPX a ajouté 2,36 points, ou 0,03%, à 6 658,65, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 16,15 points, ou 0,07%, à 22 589,62.

Les valeurs technologiques du S&P 500 .SPLRCT ont baissé de 0,1%, Apple AAPL.O reculant de 0,6%.

Le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O a chuté de 3,1% après que Morgan Stanley l'ait rétrogradé de "surpondéré" à "pondération égale".

La baisse des valeurs technologiques a également pesé sur le Nasdaq.

Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a ajouté 0,8% au S&P 500, stimulé par les gains de Tesla TSLA.O et d'Amazon AMZN.O , qui ont augmenté respectivement de 2,8% et de 0,7%. Amazon a progressé après que Wells Fargo l'a reclassé de "égal à égal" à "surpondéré".

Les sociétés énergétiques .SPNY ont augmenté de 1,5 %, tandis qu'une chute de 1 % d'Alphabet GOOGL.O a entraîné une baisse de 0,4 % des services de communication .SPLRCL .

Les gains dans les banques telles que JPMorgan JPM.N , qui a augmenté de 1,1%, ont conduit le Dow à la hausse.

Les actions de sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté, avec en tête un gain de 8,9 % pour Alibaba Group

BABA.N , qui a dévoilé un partenariat avec Nvidia

NVDA.O .

Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont bondi de89,2% après que Reuters a rapporté mardi que l'administration du président Donald Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans la société.

Des pourparlers sont en cours pour discuter d'un prêt gouvernemental dépassant 2,26 milliards de dollars pour le projet de lithium Thacker Pass de la société avec General Motors

GM.N , qui a augmenté de 2,4%. Un rapport a également indiqué qu'UBS avait relevé General Motors de "neutre" à "achat".

ServiceNow NOW.N a augmenté de 2,9 % après un relèvement de Morgan Stanley.

Marvell Technology MRVL.O a gagné 3,9% après que le fabricant de puces ait dévoilé un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars.

Micron Technology MU.O a baissé de 1,7 % après que le fabricant de puces mémoire a publié ses résultats trimestriels.

Oracle ORCL.N a glissé de 2,8% après qu'un rapport ait indiqué que la société cherchait à lever 15 milliards de dollars en vendant des obligations d'entreprise.

Freeport-McMoRan FCX.N a chuté de 10,5 % et s'est retrouvé en bas de l'indice de référence, après avoir annoncé une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les données de base des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, plus tard dans la semaine.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,17 contre 1 sur le NYSE et de 1,36 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux records sur 52 semaines et cinq nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux records et 26 nouveaux records à la baisse.