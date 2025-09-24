La Bourse de Paris termine en baisse, la géopolitique dans le viseur

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a conclu en repli de 0,57% mercredi, à l'issue d'une séance sans catalyseur majeur, dans un marché où les préoccupations géopolitiques sont revenues sur le devant de la scène.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a cédé 0,57%, soit une baisse de de 44,57 points à 7.827,45 points. La veille, le CAC 40 avait avancé de 0,54% pour s'établir à 7.872,02 points à la clôture.

"L'ambiance en Europe a été peu flamboyante, ça a été une séance sans catalyseur particulier", a noté Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

"On a aussi l'impression d'avoir des éléments nouveaux sur le front géopolitique, qui peuvent peser sur le sentiment de marché européen", a-t-il ajouté faisant référence aux paroles de Donald Trump qui a affirmé mardi que l'Ukraine pouvait encore gagner la guerre.

Le président américain a aussi jugé mardi que les pays de l'Otan devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois récentes incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance.

Dans le secteur de la défense, à Paris, Thales a gagné 2,36% à 256,30 euros et Dassault Aviation 1,34% à 286,60 euros.

Ailleurs à la cote parisienne, le groupe d'Ehpad Emeis a bondi de 10,21% à 12,58 euros, après avoir annoncé la création d'une foncière pour gérer ses actifs immobiliers en Europe.

Carrefour a progressé de 2,21% à 12,50 euros alors qu'un acquéreur chilien Cencosud semble sur les rangs pour reprendre Carrefour Argentina, selon un journal chilien.

Le géant européen de l'automobile Stellantis (-3,40% à 8,15 euros) a confirmé mercredi à l'AFP la mise à l'arrêt temporaire de plusieurs de ses usines européennes, dont celle d'Eisenach, en Allemagne, dans un contexte de marché européen morose.

