Wall St devrait ouvrir en hausse, les investisseurs se préparant à une semaine riche en données

Traduction automatisée par Reuters

Futures en hausse: Dow 0,46%, S&P 500 0,48%, Nasdaq 0,54%

Les stocks d'herbe augmentent grâce aux informations selon lesquelles les États-Unis pourraient assouplir les restrictions

iRobot s'effondre après avoir déposé son bilan

Des rapports clés sur l'emploi et l'inflation sont attendus cette semaine

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi, rebondissant après la déroute de la semaine dernière due à la technologie, tandis que les investisseurs se préparaient à un barrage de données économiques qui pourraient déterminer la trajectoire des taux d'intérêt.

Les traders ont également obtenu plus de clarté sur les candidats au poste de président de la Réserve fédérale l'année prochaine, car le président américain Donald Trump, selon un rapport , a déclaré qu'il avait réduit sa recherche à l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh ou au directeur du Conseil économique national Kevin Hassett.

Les attentes d'un président de la Fed dovish ont stimulé les attentes de réductions des taux d'intérêt l'année prochaine, même si l'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 % et que les pressions sur les prix dans d'autres marchés développés stimulent les attentes de hausses de taux.

Le grand patronde JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, a signalé son soutien à l'ancien gouverneur de la Fed, M. Warsh, selon un rapport , sur la probabilité que M. Hassett puisse réduire les taux à court terme. La décision de Trump sur le candidat est attendue au début de l'année prochaine.

Mardi, les chiffres de l'emploi non agricole pour novembre et octobre seront publiés, ce dernier étant retardé par la fermeture du gouvernement au début du trimestre.

Les rapports sur l'activité commerciale, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et l'inflation plus tard dans la semaine seront suivis de près par les investisseurs à la recherche d'indices sur la force de l'économie et les prochaines mesures politiques de la Fed. Les annonces de taux en Europe, au Royaume-Uni et au Japon viendront s'ajouter au calendrier chargé des banques centrales.

Les marchés se pencheront également sur les commentaires d'une série de responsables de la Fed après que la banque centrale américaine a réduit ses taux d'intérêt la semaine dernière. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, et le président de la Fed de New York, John Williams, tous deux considérés comme des électeurs permanents du côté dovish, devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

"Les chiffres du marché du travail seront suivis de très près. Un marché du travail plus mou et une inflation maîtrisée pourraient encourager les marchés à anticiper la prochaine baisse des taux", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior, Capital.com.

À 8:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 222 points, soit 0,46%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 32,75 points, soit 0,48% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 136,75 points, soit 0,54%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 smallcap

RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont progressé de 0,8%.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC de Wall Street ont enregistré leurs plus fortes baisses quotidiennes en plus de trois semaines vendredi, les inquiétudes concernant l'inflation et les investissements dans l'intelligence artificielle alimentés par la dette ayant éloigné les indices de leurs sommets.

Ces inquiétudes ont pesé sur les actions américaines à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois, aidant le STOXX 600 .STOXX européen à surperformer le Nasdaq et le S&P 500 sur une base trimestrielle.

En guise de soulagement, un rapport de Reuters a indiqué la semaine dernière que Nvidia NVDA.O envisageait d'augmenter la capacité de production de ses puissantes puces d'intelligence artificielle H200. Les actions de la société étaient en hausse de 1 % dans les échanges de pré-marché après la chute de 4 % de la semaine dernière.

ServiceNow NOW.N a chuté de 5,8 % après qu'un rapport ait indiqué que la société de cybersécurité est en pourparlers avancés pour acheter la startup Armis.

IRobot IRBT.O a chuté de 70 % après que le fabricant d'aspirateurs Roomba se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites .

L'incertitude générale a poussé les investisseurs à se tourner vers les métaux précieux, ce qui a permis aux sociétés minières cotées aux États-Unis comme Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N de gagnerenviron 2 %.

Les valeurs de l'herbe Cronos CRON.O et Tilray Brands

TLRY.O ont gagnéprès de 4% chacune sur les rapports que les États-Unis pourraient bientôt assouplir les restrictions sur la marijuana.

Les investisseurs ont également suivi l'évolution des plans visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.