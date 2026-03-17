Wall St devrait ouvrir en hausse, les investisseurs prenant en compte les coûts de l'énergie avant la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,31%, S&P 500 0,21%, Nasdaq 0,12%

* Honeywell International glisse de 1,1%, **déclare** que le conflit au Moyen-Orient pourrait affecter les revenus du 1er trimestre

* Delta Air Lines augmente de 5 % et revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre

* La Fed se réunit mardi et mercredi

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés, ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street **devraient ouvrir** en légère hausse mardi, les investisseurs ayant évalué l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts de l'énergie, remettant les risques d'inflation au centre des préoccupations avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale.

Les actions américaines ont bénéficié d'un rebond des valeurs technologiques lors de la séance précédente, qui a permis à l'indice de référence S&P 500 .SPX d'enregistrer sa plus forte hausse en un jour depuis plus d'un mois. La conférence annuelle des développeurs de Nvidia NVDA.O a également été très suivie. Nvidia a déclaré que l'opportunité de revenus pour ses puces d'intelligence artificielle pourrait atteindre au moins 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, tout en exposant une stratégie visant à rivaliser plus agressivement sur le marché en pleine croissance de l'exécution de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.

Les actions de la société étaient en hausse de 0,4 % dans les échanges avant bourse, après une hausse de 1,6 % lundi. Son homologue Broadcom AVGO.O a légèrement baissé, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a augmenté de 0,6 %. Les investisseurs se sont également concentrés sur l'expansion du conflit au Moyen-Orient qui est susceptible de maintenir le détroit d'Ormuz fermé, l'appel du président américain Donald Trump aux alliés pour sauvegarder le passageétant resté sans réponse. Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole qui ont fait face au plus gros de la chute depuis le début de la guerre ont eu un peu de répit après que Delta DAL.N a relevé ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours en raison de l'accélération de la demande. Les actions du transporteur ont gagné 5% et American AAL.O a ajouté 4%.

Les courtiers ont revu à la hausse leurs perspectives concernant les prix de l'énergie qui sont susceptibles de freiner la croissance économique, un facteur que la banque centrale australienne a également souligné lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt plus tôt dans la journée.

La Fed américaine devrait laisser les coûts d'emprunt inchangés à la fin de sa réunion de deux jours mercredi.

"Il y a trop d'éléments en mouvement dans une économie normale et, en plus, nous avons ce conflit qui a un impact énorme, ce qui rendra encore plus impossible pour la Fed de discerner des modèles en ce moment", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management. "Je m'attends à ce que la Fed reste en attente et à ce que sa transcription et sa conférence de presse soient très discrètes Selon les données compilées par le LSEG, les contrats à terme sur les taux ne prévoient qu'une réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, contre deux avant la guerre. À 08:37 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 14 points, ou 0,21%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 30 points, ou 0,12%, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 146 points, ou 0,31%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont augmenté de 0,3 %, tandis que l'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a perdu 0,86 point à 22,65.

Malgré l'agitation mondiale sur les marchés due à la guerre, les actions américaines ont mieux résisté que celles de l'Europe et de l'Asie, car on s'attend à ce que les répercussions sur l'économie soient moins graves.

Toutefois, les analystes ont souligné que les investisseurs n'ont pas encore pleinement pris en compte les effets de la guerre sur l'économie mondiale.

Honeywell International HON.O a glissé de 1,1% après que le géant industriel ait déclaré que le conflit pourrait affecter ses revenus du premier trimestre, quelques semaines après que la société de services pétroliers SLB SLB.N ait signalé un resserrement des bénéfices. Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les dirigeants américains et chinois à la demande du président Trump . Parmi d'autres, l'application de covoiturage Uber UBER.N a ajouté 4,1% après avoir annoncé des plans pour déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia.

La société énergétique Occidental OXY.N a gagné 1%, et ses pairs ConocoPhillips COP.N et EQT EQT.N ont augmenté de 1% chacun sur la hausse des prix du brut et du gaz.