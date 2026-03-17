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Sartorius Stedim Biotech dévoile ses ambitions à moyen-terme, le titre décolle
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:48

Le spécialiste des technologies pour bioprocédés annonce un recentrage stratégique renforcé sur les clients biopharmaceutiques, accompagné de nouveaux objectifs financiers à moyen terme visant une croissance rentable supérieure au marché. Le groupe entend ainsi consolider sa position de leader en s'appuyant sur ses produits phares à forte croissance et à marge élevée, tout en développant des activités émergentes comme les thérapies avancées et l'analyse des procédés. A la suite de cette annonce, le titre gagne près de 6% à Paris.

La stratégie du groupe s'inscrit dans un contexte de forte expansion du secteur, les biopharmaceutiques devant représenter environ 57% du marché pharmaceutique mondial d'ici 2030. Sartorius prévoit notamment d'améliorer son efficacité opérationnelle, via sa chaîne d'approvisionnement, la qualité de ses produits et l'expérience client.

Concrètement, à compter de 2027, le groupe vise une croissance organique annuelle de 9% à 12% à taux de change constants, soit 100 à 200 points de base au-dessus d'un marché estimé entre 8% et 10%.

Parallèlement, la marge d'EBITDA courant (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté) devrait progresser de 60 à 85 points de base par an, soutenue par l'effet de levier opérationnel et une part accrue de consommables à forte marge.

Le PDG René Fáber souligne que cette feuille de route vise à "continuer à surperformer les marchés et à créer de la valeur à long terme" pour l'ensemble des parties prenantes.

Des annonces conformes aux attentes

A la suite de cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre Sartorius Stedim Biotech , avec un objectif de cours inchangé à 256 euros.

Le bureau d'études estime que les objectifs présentés lors du CMD sont globalement alignés avec les attentes, avec une croissance organique attendue de 9-12% à moyen terme.
La note souligne également une amélioration progressive de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA ajusté attendue en hausse de 60 à 85 points de base par an, pour atteindre environ 35% à horizon 2030.

D'après le broker, la stratégie repose sur le développement d'activités émergentes (technologies analytiques, thérapies avancées) et sur des gains d'efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur.

Chez AlphaValue, Jitisha Malhotra, en charge du dossier, estime que "dans l'ensemble, cette mise à jour permet de réancrer la trajectoire à moyen terme et devrait rassurer sur le caractère cyclique - et non structurel - du ralentissement actuel, même si la visibilité à court terme reste le principal facteur d'incertitude. Notre recommandation positive est réitérée".

Enfin, chez RBC Europe Limited, l'analyste Charles Weston évoque des objectifs à moyen terme, "globalement en ligne avec le consensus et les attentes du buy-side" pour le groupe Sartorius. Il estime que ces annonces pourraient entraîner un mouvement marqué du titre à court terme, sans modifier significativement les anticipations de marché.

Selon le broker, la guidance est jugée "réaliste mais ambitieuse" et repose essentiellement sur la croissance organique, avec un recours plus limité aux acquisitions. La direction anticipe par ailleurs un retour à des conditions plus normales dès 2027, notamment sur les ventes d'équipements.

Valeurs associées

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
169,2000 EUR Euronext Paris +5,65%
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