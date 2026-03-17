Sartorius Stedim Biotech dévoile ses ambitions à moyen-terme, le titre décolle
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:48
La stratégie du groupe s'inscrit dans un contexte de forte expansion du secteur, les biopharmaceutiques devant représenter environ 57% du marché pharmaceutique mondial d'ici 2030. Sartorius prévoit notamment d'améliorer son efficacité opérationnelle, via sa chaîne d'approvisionnement, la qualité de ses produits et l'expérience client.
Concrètement, à compter de 2027, le groupe vise une croissance organique annuelle de 9% à 12% à taux de change constants, soit 100 à 200 points de base au-dessus d'un marché estimé entre 8% et 10%.
Parallèlement, la marge d'EBITDA courant (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté) devrait progresser de 60 à 85 points de base par an, soutenue par l'effet de levier opérationnel et une part accrue de consommables à forte marge.
Le PDG René Fáber souligne que cette feuille de route vise à "continuer à surperformer les marchés et à créer de la valeur à long terme" pour l'ensemble des parties prenantes.
Des annonces conformes aux attentes
A la suite de cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre Sartorius Stedim Biotech , avec un objectif de cours inchangé à 256 euros.
Le bureau d'études estime que les objectifs présentés lors du CMD sont globalement alignés avec les attentes, avec une croissance organique attendue de 9-12% à moyen terme.
La note souligne également une amélioration progressive de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA ajusté attendue en hausse de 60 à 85 points de base par an, pour atteindre environ 35% à horizon 2030.
D'après le broker, la stratégie repose sur le développement d'activités émergentes (technologies analytiques, thérapies avancées) et sur des gains d'efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur.
Chez AlphaValue, Jitisha Malhotra, en charge du dossier, estime que "dans l'ensemble, cette mise à jour permet de réancrer la trajectoire à moyen terme et devrait rassurer sur le caractère cyclique - et non structurel - du ralentissement actuel, même si la visibilité à court terme reste le principal facteur d'incertitude. Notre recommandation positive est réitérée".
Enfin, chez RBC Europe Limited, l'analyste Charles Weston évoque des objectifs à moyen terme, "globalement en ligne avec le consensus et les attentes du buy-side" pour le groupe Sartorius. Il estime que ces annonces pourraient entraîner un mouvement marqué du titre à court terme, sans modifier significativement les anticipations de marché.
Selon le broker, la guidance est jugée "réaliste mais ambitieuse" et repose essentiellement sur la croissance organique, avec un recours plus limité aux acquisitions. La direction anticipe par ailleurs un retour à des conditions plus normales dès 2027, notamment sur les ventes d'équipements.
Valeurs associées
|169,2000 EUR
|Euronext Paris
|+5,65%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 18e jour mardi: . Israël dit avoir éliminé Ali Larijani et le chef du Bassidj Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi "l'élimination" d'Ali Larijani, l'un des principaux ... Lire la suite
-
La mère et de la sœur de Narumi Kurosaki, disparue sans laisser de trace en décembre 2016 "n'attendent rien de ce nouveau procès. Elles n'attendent pas de révélation, pas de vérité", indique leur avocate Sylvie Galley, avant le début du troisième procès aux assises ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche et des écologistes à Paris hors LFI, a qualifié mardi d'"ultime désaveu" pour Rachida Dati le retrait de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) de la campagne, après la fusion de leurs listes respectives. "L'addition ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer