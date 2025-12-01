Wall St devrait ouvrir en baisse avant le discours de Jerome Powell et les données sur l'industrie manufacturière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,43%, S&P 500 0,65%, Nasdaq 0,93%

*

Les acheteurs ont dépensé 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday

*

Les actions liées aux cryptomonnaies chutent après que le bitcoin soit passé sous la barre des 90 000 dollars

*

Synopsys bondit après l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia

*

Tesla dégringole alors que les immatriculations de Nov s'effondrent sur les principaux marchés européens

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse lundi, les investisseurs se mettant sur la touche, en prévision de nouvelles données économiques et d'un discours très suivi du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour évaluer la décision politique de la banque centrale plus tard dans le mois.

Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI , un indice de valeurs sûres, ont enregistré des gains modestes le mois dernier, les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt en décembre l'emportant sur les craintes d'une bulle potentielle dans les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Néanmoins, les pertes du Nasdaq .IXIC en novembre, sa plus forte baisse depuis mars, ont rappelé que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'intelligence artificielle persistent.

Les enquêtes de S&P Global et de l'Institute for Supply Management sur l'activité manufacturière aux États-Unis en novembre, qui seront publiées juste après l'ouverture des marchés, pourraient donner un aperçu de la santé économique du pays.

Les données récentes indiquent toujours que les prix devraient continuer à augmenter, ce qui ne correspond pas tout à fait aux attentes des investisseurs. En raison de ce décalage, les marchés pourraient rester agités jusqu'à ce que des chiffres plus clairs arrivent, a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal des marchés chez Capital.com.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée. Les traders scruteront ses remarques pour clarifier sa position sur les réductions de taux d'intérêt à venir.

Bien que la plupart des décideurs politiques aient adopté un ton prudent , les signaux dovish d'une poignée de membres votants clés et les rapports que le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett est un favori pour succéder à Powell ont augmenté les attentes pour plus d'assouplissement de la politique monétaire dans les mois à venir.

Les traders estiment à 87,6 % les chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, soit environ le double de la fin du mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs attendent également avec impatience le rapport retardé de septembre sur l'indice des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui doit être publié vendredi.

A 08:35 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 204 points, soit 0,43%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 44,75 points, soit 0,65% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 237 points, soit 0,93%.

Les attentes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait augmenter les taux d'intérêt en décembre pour contrer l'inflation et l'affaiblissement du yen JPY= ont ajouté à la prudence lundi. Une hausse des taux japonais pourrait renforcer le yen et, par conséquent, dénouer les opérations de portage, populaires auprès des investisseurs en raison des faibles rendements.

La hausse des rendements des obligations souveraines a également pesé sur les actions, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans US10YT=RR ayant augmenté d'environ trois points de base.

Pendant ce temps, les détaillants à grande surface ont été sous les feux de la rampe alors que les ventes du "Cyber Monday" débuteront plus tard dans la journée. Selon Adobe Analytics, les acheteurs ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday , soit une hausse de 9,1 % par rapport à 2024 lors de la plus grande journée de shopping de l'année.

Les valeurs cryptographiques cotées aux États-Unis ont été les grandes perdantes alors que le bitcoin BTC= est retombé sous les 90 000 $ , prolongeant ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021.

Strategy MSTR.O a chuté de 4,6%, Coinbase COIN.O a perdu 4,4% et Bitfarms BITF.O a chuté de 9,2%.

Tesla TSLA.O , la société d'Elon Musk, a glissé de 1,4 % après que les immatriculations mensuelles sur les principaux marchés européens ont chuté de par rapport à l'année précédente.

Synopsys SNPS.O a bondi de 8 % après que Nvidia NVDA.O , leader des puces d'IA, a déclaré avoir investi 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de semi-conducteurs.