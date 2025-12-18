Wall St clôture en hausse, alimentée par un rallye technologique et des données d'inflation modérées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: ajout des prix de clôture des actions individuelles, du volume et des informations sur les gagnants et les perdants)

Micron bondit grâce à une forte demande en matière d'intelligence artificielle

Trump Media s'envole grâce à sa fusion avec TAE Technologies pour un montant de 6 milliards de dollars

Les prix annuels à la consommation augmentent moins que prévu en novembre

Les indices finissent en hausse: Dow 0,14%, S&P 0,79%, Nasdaq 1,38%

par Abigail Summerville et Johann M Cherian

Les principaux indices deWall Street ont clôturé en hausse jeudi, un rapport sur l'inflation **modéré** ayant alimenté les attentes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont signalé une forte demande en matière d'IA. L'indice des prix à la consommation a montré que les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre. Le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi n'a pas publié les variations de l'IPC d'un mois sur l'autre, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours ayant empêché la collecte des données du mois d'octobre.

"Le rapport constructif sur l'IPC... commence à réduire la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils se sentent plus à l'aise pour réduire les taux l'année prochaine", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux au sein du groupe de gestion d'actifs de la U.S. Bank. "Nous voudrons voir un suivi le mois prochain pour nous assurer que la **fermeture du gouvernement** n'**ait** pas **entraîné trop de perturbations**."

Les trois principaux indices ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en trois semaines, et l'indice Russell 2000

.RUT , qui suit les petites capitalisations sensibles aux taux, a également progressé de 0,8 %.

Un rapport sur les **demandes d'allocations chômage** a montré **une diminution des nouvelles demandes** la semaine dernière, inversant la hausse de la semaine précédente et suggérant que les conditions du marché du travail sont restées stables en décembre. Plus tôt cette semaine, un rapport officiel sur l'emploi a montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi en novembre et que le taux de chômage a augmenté à 4,6 %.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders **évaluent à 58 % la probabilité que** la Fed adopte une politique **accommodante** en mars.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 65,88 points, soit 0,14%, à 47 951,85, le S&P 500 .SPX a gagné 53,33 points, soit 0,79%, à 6 774,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 313,04 points, soit 1,38%, à 23 006,36.

Six des 11 secteurs du S&P ont progressé, emmenés par les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui ont gagné 1,78%.

Lululemon LULU.O a bondi de 3,5% suite à un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements athlétiques. Starbucks SBUX.O a également progressé de 4,9 %. Parmi les valeurs technologiques, Micron Technology MU.O a bondi de 10,2 % après que la société a prévu un bénéfice trimestriel **quasiment** deux fois supérieur aux attentes des analystes grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle. D'autres sociétés de mémoires, dont SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , ont également bondi, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé de 2,6 %.

Les dépenses massives des entreprises, financées par la dette, pour développer la technologie de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la manière dont elles prévoient de la monétiser ont entravé la prise de risque ce trimestre. Oracle ORCL.N a augmenté de 0,9 %, se remettant d'une chute mercredi lorsque les plans de financement pour un centre de données Stargate ont déclenché une chute généralisée des actions. Trump Media & Technology DJT.O a bondi de 41% après que la société et l'entreprise d'énergie de fusion TAE Technologies ont déclaré qu'elles avaient accepté de **fusionner** dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,9 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 216 nouveaux sommets et 105 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 2 892 titres ont progressé et 1 773 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,63 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 112 nouveaux sommets et 178 nouveaux planchers.

Le volume sur les bourses américaines a été de 16,89 milliards d'actions, contre une moyenne de 16,96 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.