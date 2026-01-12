Wall St chute sous la pression de la Fed ; les banques sont touchées par la proposition de plafonnement des taux d'intérêt

Indices en baisse: Dow 0,86%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,58%

Les valeurs financières chutent alors que Trump appelle à un plafonnement des taux des cartes de crédit

Les actions liées à l'or augmentent après que les prix du lingot aient dépassé les 4.600 dollars l'once

Les actions américaines ont reculé lundi après que l'administration Trump a renouvelé ses attaques contre la Réserve fédérale, ravivant les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale, tandis qu'une proposition de plafonnement d'un an des taux d'intérêt des cartes de crédit a pesé sur les valeurs financières.

L'administration a menacé d'inculper le président de la Fed, Jerome Powell, en raison de son témoignage au Congrès sur un projet de rénovation, une démarche que M. Powell a qualifiée de "prétexte" pour obtenir plus d'influence sur les taux d'intérêt que le président Donald Trump a fait pression pour réduire fortement depuis son entrée en fonction en janvier 2025.

"C'est une nouvelle atteinte à l'armure de l'indépendance perçue et préférée entre la Fed et la Maison Blanche. Toute nouvelle avancée significative vers une indépendance moindre ne sera pas perçue favorablement par les marchés", a déclaré Jordan Rizzuto, CIO chez GammaRoad Capital Partners.

La jauge de peur de Wall Street, l'indice Cboe Volatility

.VIX , a atteint son plus haut niveau depuis le 18 décembre, tandis que l'or, valeur refuge, a atteint un niveau record pour la première fois cette année. GOL/

Les actions cotées en bourse de Harmony Gold HMY.N ont augmenté de 8,8%, tandis que Barrick Mining B.N et Kinross Gold KGC.N ont gagné près de 4% chacun.

Les investisseurs se sont également montrés prudents face aux valorisations exagérées alors que les grandes banques lancent cette semaine la saison des résultats du quatrième trimestre, avec en tête JPMorgan Chase JPM.N mardi.

A 9:36 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 428,06 points, ou 0,86%, à 49 076,01, le S&P 500 .SPX a perdu 16,60 points, ou 0,24%, à 6 949,68 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,58 points, ou 0,00%, à 23 671,93.

M. Rizzuto a ajouté que les prochains résultats des banques devraient donner un premier aperçu des emprunts des consommateurs et des prêts des prêteurs, ainsi qu'un indice permettant de déterminer si les investisseurs doivent commencer à s'inquiéter de l'augmentation des tensions et des risques liés au crédit.

PLAFONNEMENT DES TAUX DES CARTES DE CRÉDIT

Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont chuté après que Trump ait appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier.

Citigroup C.N a chuté de 3 %, tandis que JPMorgan Chase

JPM.N a perdu 1,2 %.

La banque de cartes de crédit American Express AXP.N a perdu 4 %, tandis que les sociétés de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 6 à 10 %.

Le secteur financier plus large .SPSY a baissé de 1,1%, tandis que les biens de consommation de base .SPLRCS ont augmenté de 0,5%.

JPMorgan, Barclays et Goldman Sachs ont rejoint Morgan Stanley en repoussant leurs appels à des réductions des taux américains après que les données de vendredi ont suggéré que le marché du travail ne se détériore pas aussi rapidement que prévu.

Les marchés parient toujours sur au moins deux nouvelles baisses d'un quart de point avant la fin de l'année, selon les données de LSEG. L'attention se porte maintenant sur le rapport de l'IPC américain de mardi.

Parmi les autres nouvelles concernant les entreprises, Walmart WMT.O a augmenté de 1,8 % , le distributeur, qui a transféré sa cotation du NYSE au Nasdaq le mois dernier, devant rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier.

UnitedHealth Group UNH.N a chuté de 2,2 % après que le Wall Street Journal, citant une enquête d'un comité du Sénat américain, a rapporté que l'assureur a utilisé des tactiques agressives pour collecter des diagnostics qui peuvent augmenter les paiements de Medicare Advantage.

Trump a déclaré qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil

XOM.N d'investir au Venezuela suite aux commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable". Les actions de la major américaine de l'énergie ont chuté de 1 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,87 contre 1 sur le NYSE et de 1,76 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux sommets et 28 nouveaux creux.