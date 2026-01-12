Nouvelle poussée de fièvre à la Fed, qui défend son indépendance face à Trump

Cette combinaison de photos prises le 12 janvier 2026 montre, de gauche à droite, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell à Washington, le 10 décembre 2025, et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 9 janvier 2026. ( AFP / SAUL LOEB )

La banque centrale des États-Unis se trouve lundi prise dans une tempête inédite, son président Jerome Powell ayant dû monter au front pour défendre l'indépendance de l'institution, selon lui plus que jamais menacée par Donald Trump.

Le très pondéré Powell s'est fendu d'une déclaration filmée hautement inhabituelle dimanche soir, pour dire qu'il ne plierait pas face aux pressions du gouvernement.

Selon lui, le ministère de la Justice a lancé une enquête pouvant conduire à des poursuites pénales à son encontre.

Il estime que la procédure, "sans précédent", est fondée sur un "prétexte", parce que la Réserve fédérale (Fed) n'a pas conduit sa politique monétaire dans le sens voulu par le président Trump.

Pour David Wessel, chercheur à la Brookings Institution, "Trump s'est rendu compte que les Américains s'inquiétaient du coût de la vie et fait tout ce qu'il peut pour montrer qu'il cherche à améliorer les choses", notamment via la promesse de taux d'intérêt plus bas.

C'est un jeu dangereux, estime-t-il auprès de l'AFP, dans la mesure où les marchés comme son propre camp peuvent se rebiffer.

Ce nouveau rebondissement a surpris les investisseurs, qui apprécient généralement les baisses de taux directeurs mais sont aussi attachés à l'indépendance de la Fed, garde-fou contre l'inflation.

Lundi, Wall Street a ouvert en baisse et le dollar a perdu du terrain face aux autres devises. L'or et l'argent, valeurs refuges, ont quant à eux touché de nouveaux records.

- Frictions dans le camp présidentiel -

Les anciens chefs de la banque centrale la plus puissance au monde ont dénoncé une instrumentalisation de la justice destinée à "saper l'indépendance" de l'institution.

Une telle démarche "n'a pas sa place aux Etats-Unis", soulignent dans un communiqué commun Alan Greenspan, Ben Bernanke et Janet Yellen, associés à d'autres anciens responsables économiques de premier plan.

"C'est ainsi que la politique monétaire est conduite dans les économies en développement dotées d'institutions faibles", cinglent-ils, mettant notamment "les conséquences très négatives en matière d'inflation" dans ces pays.

Des parlementaires républicains ont commencé à manifester publiquement leur désapprobation, alors que le parti présidentiel a jusqu'ici peu résisté aux initiatives de la Maison Blanche.

"Les enjeux sont trop élevés pour fermer les yeux: si la Réserve fédérale perd son indépendance, la stabilité de nos marchés et de l'économie dans son ensemble en souffrira", écrit la sénatrice de l'Alaska Lisa Murkowski sur X.

Comme son collègue Tom Tillis, elle prévient qu'en n'adoubera aucun candidat de Donald Trump à un poste au sommet de la Fed tant que cette affaire perdurera.

Le chef d'Etat peut annoncer à tout moment le nom de la personne qu'il veut voir prendre la suite de Jerome Powell, dont le mandat de président prend fin en mai.

- "abruti" -

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le chef d'Etat réclame des baisses des taux directeurs pour réduire les coûts d'emprunt et soutenir la croissance. Il juge infondées les craintes concernant l'inflation.

Il a réservé une large part de ses attaques à Jerome Powell, qu'il avait lui-même nommé à ce poste pendant son premier mandat et qu'il traite désormais d'"abruti", entre autres sobriquets désobligeants.

Pendant des mois, il a semblé chercher un moyen d'accélérer son départ de l'institution monétaire que les législateurs ont tenté de préserver des pressions et alternances politiques.

Tout ce temps — jusqu'à dimanche soir — M. Powell a évité toute confrontation publique avec le président, disant rester concentré sur sa mission.

Selon ce qu'a rapporté M. Powell, la procédure lancée par le ministère de la Justice concerne son audition devant le Congrès en juin, lors de laquelle il lui a été demandé de s'expliquer sur le dérapage de la facture des travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington.

Interrogé sur le sujet dimanche soir, M. Trump a affirmé qu'il n'était pas au courant, tout en renouvelant ses critiques à l'égard du patron de l'institution monétaire.

Outre Jerome Powell, Donald Trump a tenté de révoquer une autre responsable de la Fed, Lisa Cook. L'affaire arrive ce mois-ci devant la Cour suprême.