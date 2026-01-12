L'Otan discute des prochaines étapes pour garantir la sécurité de l'Arctique

Visite du secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte, en Croatie

Les Etats membres de l'Otan discutent des prochaines étapes pour assurer collectivement la sécurité de l'Arctique, a déclaré le secrétaire général de l'alliance militaire ‍Mark Rutte lundi alors que le président américain Donald Trump a réitéré son intention de s'emparer du Groenland.

"Tous les alliés s'accordent sur l'importance de l'Arctique et de la sécurité de l'Arctique", a déclaré Mark ‌Rutte, lors d'une conférence de presse au cours d'un déplacement en Croatie.

"Avec les lignes maritimes qui s'ouvrent, il y a un risque que les Russes et les Chinois soient plus actifs", ​a-t-il ajouté.

Les discussions autour de la sécurité en Arctique ont lieu depuis l'an dernier, les ⁠Etats membres "discutent désormais de la prochaine étape, à savoir comment s'assurer que ces discussions débouchent sur des mesures concrètes".

Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis avaient besoin ⁠de s'emparer du Groenland pour empêcher ‍la Russie ou la Chine d'occuper l'île dans le futur.

Le Groenland, un ⁠territoire autonome intégré au royaume du Danemark, abrite une base aérienne américaine.

Le Danemark et les dirigeants du Groenland répètent que la plus grande île du monde n'est pas à vendre et que les questions ​de sécurité doivent être réglées par les alliés de l'Otan.

"Tous les Etats membres de l'Otan, dont les Etats-Unis, ont comme intérêt commun la défense du Groenland", a déclaré la coalition à la tête du ⁠territoire autonome dans un communiqué, ajoutant ne pouvoir en aucun cas accepter une prise de ​contrôle américaine.

"En tant que partie du Commonwealth danois, le Groenland est un ​membre de l'Otan et ​la défense du Groenland doit passer par l'Otan", a également déclaré le gouvernement groenlandais.

Donald Trump a pour la ​première fois émis l'idée d'acquérir le Groenland en ⁠2019 lors de son premier mandat, bien que cette idée soulève des oppositions, notamment dans son propre parti.

"Nous sommes une société démocratique qui prend ses propres décisions. Et nos actions sont basées sur le droit international", a écrit le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen sur Linkedin.

Des diplomates européens ont déclaré à Reuters que ‌des discussions ont lieu sur une possible opération de l'Otan pour renforcer la sécurité dans l'Arctique.

Aucune décision n'a été prise à ce jour, selon les diplomates, mais des responsables ont suggéré qu'une opération pourrait être lancée sur le modèle de celles menées par l'alliance militaire sur son flanc Est : Baltic Sentry et Eastern Sentry.

(Reportage de Lili Bayer, Sudip Kar-Gupta, Inti Landauro, Anna Ringstrom et Stine Jacobsen; version française Zhifan ‌Liu, édité par Sophie Louet)