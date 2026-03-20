Wall St chute, les turbulences au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,46%, S&P 500 0,71%, Nasdaq 0,99%

* Trump envisage de prendre le contrôle de l'île de Kharg et de déployer des troupes supplémentaires

* Les principaux indices en voie de perdre leur quatrième semaine consécutive

* FedEx en hausse grâce à des prévisions solides; les actions du secteur de l'énergie gagnent du terrain

(Mise à jour des prix et ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, alors que le conflit iranien entrait dans sa quatrième semaine, ébranlant les marchés de l'énergie et forçant les investisseurs à repenser de manière agressive la prochaine décision politique de la Réserve fédérale.

Le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement, un rapport affirmant que l'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg, et un autre indiquant que les États-Unis déploient des milliers de soldats supplémentaires dans la région.

Une multitude de décisions prises par les banques centrales cette semaine ainsi que la Fed ont reconnu que le conflit avait compliqué l'élaboration des politiques. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a déclaré vendredi qu'il prévoyait de se prononcer en faveur d'une baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale en raison des pertes d'emploi inattendues, jusqu'à ce qu'un choc pétrolier imminent ne fasse augmenter les risques d'inflation.

Alors que les décideurs politiques américains prévoient toujours une baisse des taux d'intérêt d'au moins un quart de point cette année, les marchés sont moins convaincus.

Les obligations souveraines ont également été vendues dans le monde entier, le rendement des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR a augmenté de 8 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre. US/

Selon l'outil FedWatch du CME , les traders ont repoussé les attentes d'une baisse des taux d'intérêt à la finde l'année 2027, les chances d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année s'élevant maintenant à environ 40 %.

"Il est beaucoup trop tôt pour faire cette suggestion", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Lorsque l'on regarde les prix PCE, ils sont fondamentalement stables. Mais n'oublions pas que nous nous intéressons davantage à l'indice de référence qu'à l'indice global et que si l'on peut conclure que la fin de la guerre va faire redescendre les prix du pétrole, (les attentes d'une hausse des taux sont) certainement plus rhétoriques que réelles."

A 12:15 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 210,29 points, ou 0,46%, à 45,811.14, le S&P 500 .SPX a perdu 46,79 points, ou 0,71%, à 6,559.70 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 218,59 points, ou 0,99%, à 21,872.10.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 1,17 point à 25,31.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 étaient dans le rouge, menés par les valeurs immobilières .SPLRCR et les services publics .SPLRCU , considérés comme des substituts d'obligations, qui ont chuté de plus de 2% chacun.

Vendredi marque également l'expiration simultanée, une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également connue sous le nom de "triple sorcière", ce qui peut accroître le volume des transactions et aggraver la volatilité.

Les trois principaux indices se dirigeaient vers leur quatrième semaine consécutive de pertes et se situaient en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique reflétant la dynamique à long terme.

L'indice Russell 2000 .RUT , axé sur les petites capitalisations, a glissé de 1,2 % et a brièvement touché une baisse de 10 % par rapport aux sommets historiques en début de semaine.

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 28% après que trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont été accusées d'avoir fait passer en contrebande au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle vers la Chine. Le concurrentDell

DELL.N a progressé de 6 %.

FedEx FDX.N , souvent considéré comme un baromètre de l'activité commerciale, a publié des prévisions optimistes et a déclaré que la demande mondiale se maintenait malgré lestensions géopolitiques, ce qui a fait grimper ses actions de 1,9 %. Son concurrent United Parcel Service UPS.N a ajouté 0,6%.

Les gains ont été importants dans le secteur de l'énergie, l'indice sectoriel S&P 500 .SPNY ayant augmenté de 1,5%, ce qui le met sur la voie d'une 13e série de gains hebdomadaires consécutifs. Ce rallye serait le plus long jamais enregistré, les événements géopolitiques au Venezuela et au Moyen-Orient ayant dominé la majeure partie du premier trimestre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 4,15 contre 1 sur le NYSE et de 2,47 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et 25 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux sommets et 175 nouveaux creux.