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La Bourse de Paris termine en baisse aspirée par la hausse continue du pétrole
information fournie par AFP 20/03/2026 à 18:57

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé la semaine en baisse, plombée par la poursuite de l'envolée des prix de l'énergie liée au conflit au Proche Orient, à la durée et aux conséquences incertaines.

L'indice CAC 40 a perdu 142,25 points (1,82%) à 7.665,62 points, à l'unisson des autres places européennes.

"On est dans un marché qui se fait peur", estime Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez le gestionnaire de fortune Norman K. "On va avoir un marché stressé en début de semaine".

"L'indice CAC 40 entre en zone de correction, perdant plus de 10% depuis ses plus hauts de février", résume André Tueni, responsable des activités de marché chez Saxo Banque.

Le CAC 40 avait pourtant commencé la journée en hausse, à l'annonce d'une accalmie sur le front de la hausse des prix du pétrole et du gaz.

Comme les autres places européennes, Paris est repassé dans le rouge à la mi-journée, quand le pétrole est reparti à la hausse, même plus modérée que la veille. Le prix du gaz baissait quant à lui légèrement en fin de journée.

A 17H30 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, flirtait avec les 110 dollars le baril (+1,77%). Il avait bondi la veille jusqu'à près de 120 dollars, avant de largement modérer sa course.

La semaine aura été marquée par des attaques contre des sites pétroliers et gaziers dans le Golfe, laissant craindre aux investisseurs des conséquences à long terme pour l'approvisionnement.

Renault, L'Oréal et Accor seuls bénéficiaires de la journée

Seuls quatre des 40 valeurs du CAC 40 ont échappé au marasme vendredi à Paris: le fabricant automobile Renault (+1,17% à 27,64 euros l'action), le champion mondial des cosmétiques L'Oréal (+0,70% à 347,70 euros), l'autre poids lourd du luxe Kering (+0,67%, 243,15 euros), le groupe hôtelier Accor (+0,58% à 39,73 euros).

Accor est entré en convalescence après avoir perdu la veille 5,97% à 39,50 euros. Accor a été la cible jeudi d'un rapport virulent du fonds spéculatif Grizzly, le géant hôtelier français démentant ensuite fermement les accusations (traite d'enfants dans ses hôtels en Russie, affaires Epstein et DSK).

Autre géant du luxe, Hermès enregistrait les plus fortes pertes de la journée (-4,94% à 1.656 euros l'action).

Euronext CAC40

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