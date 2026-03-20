L'Ukraine attend une première tranche du prêt UE de €90 mds, malgré la Hongrie

Zelenskiy (Ukraine), von der Leyen et Costa (UE) participent à une conférence de presse à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe, à Kiev
L'Ukraine attend toujours la première tranche, en avril, d'un prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union européenne pour aider le pays à poursuivre sa lutte contre l'invasion russe et ce malgré le maintien du veto de la Hongrie, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky.
Ce dernier a dit à des journalistes avoir discuté de la question avec les dirigeants de l'UE et être convaincu qu'ils trouveraient in fine une solution.
Les dirigeants des Vingt-Sept avaient approuvé le principe de ce prêt en décembre, mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui cultive de bonnes relations avec Moscou, en bloque l'adoption formelle en prenant pour prétexte la fermeture de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays en pétrole russe via l'Ukraine.
Budapest estime que l'Ukraine a interrompu les livraisons de pétrole via cet oléoduc alors que Kyiv dit que l'infrastructure a été endommagée par un bombardement russe.
"Nous sommes plus optimistes. Ils trouveront des moyens de nous fournir une partie du financement", a déclaré Volodmir Zelensky, lors d'une discussion avec la presse sur WhatsApp.
"Nous attendons en avril la première tranche du montant convenu pour 2026", a-t-il ajouté.
Alors que la guerre déclenchée par la Russie est entrée dans sa cinquième année, l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, avec un besoin de financement extérieur compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards d'euros).
De ce fait, le financement de l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.
Selon les économistes, le gouvernement dispose de réserves financières suffisantes pour les semaines à venir. L'Ukraine a reçu 5,5 milliards de dollars d'aide financière étrangère depuis le début de l'année, selon la banque centrale. Les responsables s'attendent à recevoir 1,2 milliard de dollars supplémentaires du Japon dans les semaines à venir.
(Olena Harmash, version française par Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer