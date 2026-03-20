L'Ukraine attend une première tranche du prêt UE de €90 mds, malgré la Hongrie

Zelenskiy (Ukraine), von der Leyen et Costa (UE) participent à une conférence de presse à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe, à Kiev

L'Ukraine attend toujours la ‌première tranche, en avril, d'un prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union ​européenne pour aider le pays à poursuivre sa lutte contre l'invasion russe et ce malgré le maintien du veto de la Hongrie, a déclaré vendredi le président ​ukrainien Volodimir Zelensky.

Ce dernier a dit à des journalistes avoir discuté de la question avec les dirigeants ​de l'UE et être convaincu qu'ils trouveraient ⁠in fine une solution.

Les dirigeants des Vingt-Sept avaient approuvé le principe de ‌ce prêt en décembre, mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui cultive de bonnes relations avec Moscou, en bloque l'adoption ​formelle en prenant pour ‌prétexte la fermeture de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays ⁠en pétrole russe via l'Ukraine.

Budapest estime que l'Ukraine a interrompu les livraisons de pétrole via cet oléoduc alors que Kyiv dit que l'infrastructure a été endommagée ⁠par un bombardement russe.

"Nous ‌sommes plus optimistes. Ils trouveront des moyens de nous fournir ⁠une partie du financement", a déclaré Volodmir Zelensky, lors d'une discussion avec la ‌presse sur WhatsApp.

"Nous attendons en avril la première tranche du ⁠montant convenu pour 2026", a-t-il ajouté.

Alors que la guerre déclenchée ⁠par la Russie est ‌entrée dans sa cinquième année, l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, ​avec un besoin de financement extérieur ‌compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards d'euros).

De ce fait, le financement de ​l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.

Selon les économistes, le gouvernement ⁠dispose de réserves financières suffisantes pour les semaines à venir. L'Ukraine a reçu 5,5 milliards de dollars d'aide financière étrangère depuis le début de l'année, selon la banque centrale. Les responsables s'attendent à recevoir 1,2 milliard de dollars supplémentaires du Japon dans les semaines à venir.

(Olena Harmash, version française par Benoit Van Overstraeten, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)