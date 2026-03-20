 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine attend une première tranche du prêt UE de €90 mds, malgré la Hongrie
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 18:57

Zelenskiy (Ukraine), von der Leyen et Costa (UE) participent à une conférence de presse à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe, à Kiev

Zelenskiy (Ukraine), von der Leyen et Costa (UE) participent à une conférence de presse à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe, à Kiev

L'Ukraine attend toujours la ‌première tranche, en avril, d'un prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union ​européenne pour aider le pays à poursuivre sa lutte contre l'invasion russe et ce malgré le maintien du veto de la Hongrie, a déclaré vendredi le président ​ukrainien Volodimir Zelensky.

Ce dernier a dit à des journalistes avoir discuté de la question avec les dirigeants ​de l'UE et être convaincu qu'ils trouveraient ⁠in fine une solution.

Les dirigeants des Vingt-Sept avaient approuvé le principe de ‌ce prêt en décembre, mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui cultive de bonnes relations avec Moscou, en bloque l'adoption ​formelle en prenant pour ‌prétexte la fermeture de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays ⁠en pétrole russe via l'Ukraine.

Budapest estime que l'Ukraine a interrompu les livraisons de pétrole via cet oléoduc alors que Kyiv dit que l'infrastructure a été endommagée ⁠par un bombardement russe.

"Nous ‌sommes plus optimistes. Ils trouveront des moyens de nous fournir ⁠une partie du financement", a déclaré Volodmir Zelensky, lors d'une discussion avec la ‌presse sur WhatsApp.

"Nous attendons en avril la première tranche du ⁠montant convenu pour 2026", a-t-il ajouté.

Alors que la guerre déclenchée ⁠par la Russie est ‌entrée dans sa cinquième année, l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire persistant, ​avec un besoin de financement extérieur ‌compris entre 45 et 52 milliards de dollars (39 à 45 milliards d'euros).

De ce fait, le financement de ​l'UE, principal soutien de Kyiv, est essentiel à la stabilité du pays et à sa capacité à assurer sa défense.

Selon les économistes, le gouvernement ⁠dispose de réserves financières suffisantes pour les semaines à venir. L'Ukraine a reçu 5,5 milliards de dollars d'aide financière étrangère depuis le début de l'année, selon la banque centrale. Les responsables s'attendent à recevoir 1,2 milliard de dollars supplémentaires du Japon dans les semaines à venir.

(Olena Harmash, version française par Benoit Van Overstraeten, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank