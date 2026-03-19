Wall St chute, la flambée du pétrole alimentant les craintes d'inflation ; le Russell 2000 dégringole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,92%, S&P 500 0,77%, Nasdaq 0,93%

* Micron Technology en baisse de 4 %, les plans d'augmentation des dépenses étant examinés de près

* Le brut Brent proche de 112$/baril en raison des tensions au Moyen-Orient, ce qui assombrit les perspectives d'inflation

* L'indice Russell 2000 des petites capitalisations chute brièvement de 10 % par rapport à son niveau record

(Mise à jour des prix tout au long de la journée et ajout des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, la hausse des prix du pétrole brut ayant ravivé les craintes d'inflation et la position prudente de la Réserve fédérale sur les réductions de taux d'intérêt ayant pesé sur le sentiment.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a baissé de 0,7%, après avoir brièvement touché une perte de 10% par rapport à son plus haut intraday historique plus tôt dans la séance. Un indice chutant de 10 % ou plus en dessous de son record de clôture s'appelle une correction.

Une forte prévision de Micron Technology MU.O n'a pas réussi à améliorer le sentiment, avec des actions en baisse de 4,1%, les investisseurs ayant réfléchi aux plans de dépenses plus élevés de la société de puces compte tenu des coûts d'emprunt élevés.

D'autres titres de puces mémoires qui ont progressé cette année ont également été mis à mal. SanDisk SNDK.O et Applied Digital APLD.O ont chuté de plus de 2 % chacun, tandis que Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a perdu 1,2 %.

Le prix du Brent LCOc1 a oscillé autour de 112 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques au Moyen-Orient en représailles à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars.

La référence américaine, cependant, s'est négociée avec sa plus grande décote par rapport au Brent en 11 ans, en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport.

La Fed a laissé ses taux inchangés mercredi et le président Jerome Powell a signalé une inflation plus élevée à l'avenir. Il a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact économique du conflit et a maintenu la projection d'une réduction de 25 points de base cette année.

"Plus nous restons à ces niveaux élevés, plus nous augmentons la menace stagflationniste et lorsque vous arrivez à cet environnement, vous commencez à voir des changements dans l'environnement macroéconomique", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement principal pour Allianz Investment Management.

Morgan Stanley a rejoint Goldman Sachs et Barclays en repoussant de juin à septembre sesprévisions de baisse des taux .

Les traders ne s'attendent plus à une baisse des taux pour cette année, et les données compilées par LSEG ne laissent entrevoir un mouvement dovish qu'au milieu de l'année 2027.

À 11:36 a.m.. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 427,99 points, soit 0,92%, à 45 797,70, le S&P 500 .SPX a perdu 51,26 points, soit 0,77%, à 6 573,36 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 208,00 points, soit 0,93%, à 21 945,26.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 0,72 point à 25,81. Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux , mais les actions américaines ont résisté à l'impact grâce à un rebond des actions technologiques et au soulagement que le pays soit un exportateur net d'énergie.

Les trois principaux indices se négocient en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours (DMA), un indicateur technique qui reflète la dynamique à long terme.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont baissé, les matériaux .SPLRCM étant en tête avec une baisse de 2,3%. Les prix des métaux précieux ont chuté, ce qui a pesé sur les mineurs Newmont NEM.N et Freeport-McMoRan, en baisse de 8,6 % et 5,8 %, respectivement.

Le secteur industriel du S&P 500 .SPLRCI a chuté de 1,7%, la société de défense GE Aerospace GE.N figurant parmi les principaux perdants avec une perte de 4%, tout comme Boeing

BA.N .

Parmi les valeurs du secteur du voyage sensibles au coût du carburant, United UAL.O a perdu plus de 2%, tandis que le croisiériste Norwegian NCLH.N a chuté de 1,7%.

Par ailleurs, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué de manière inattendue la semaine dernière , ce qui laisse présager des conditions stables sur le marché du travail et un rebond de la croissance de l'emploi en mars.

L'attention se portera également sur le sommet États-Unis-Japon que le président Donald Trump pourrait utiliser pour demander de l'aide dans la guerre contre l'Iran.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,05 contre 1 sur le NYSE et de 2,4 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux records sur 52 semaines et 18 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux records et 226 nouveaux records à la baisse.