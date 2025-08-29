Wall St chute, Dell et Nvidia sont à l'origine des pertes dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,43%, S&P 500 0,76%, Nasdaq 1,26%

L'audition de Cook par le tribunal est en cours

Les Etats-Unis annoncent des dépenses de consommation solides en juillet

Dell et Marvell chutent après des prévisions trimestrielles peu encourageantes

Caterpillar chute après avoir prévu des droits de douane plus élevés pour 2025

(Mise à jour des cours en début d'après-midi) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté vendredi, sous la pression des valeurs technologiques telles que Dell et Nvidia, tandis que les investisseurs ont analysé les données sur l'inflation montrant que les tarifs douaniers ont commencé à se répercuter sur les prix.

Dell DELL.N a chuté de 8,4% et a mené les baisses sur le S&P 500 après que le fabricant d'ordinateurs personnels ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations. Le secteur technologique plus large .SPLRCT a perdu 1,7%, se ralentissant après avoir progressé tout au long de l'année.

Nvidia NVDA.O a perdu 3,5 % et un indice qui suit les fabricants de puces .SOX a glissé de 2,8 %, un jour après que les attentes moroses du leader des puces d'intelligence artificielle sur le marché chinois aient déçu les investisseurs habitués à des prévisions spectaculaires de la part de la société.

Les projecteurs ont été braqués sur un rapport du Département du Commerce qui a montré que la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale , l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, a augmenté de 2,6 % en juillet comme prévu sur une base annuelle - au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Une mesure des prix sous-jacents a suggéré que les tarifs douaniers américains sur les importations commençaient à se refléter dans les prix de certains biens.

L'exemption tarifaire américaine pour les importations de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars a également pris fin vendredi, augmentant les coûts pour les entreprises et, par conséquent, pour les consommateurs.

Les chiffres en ligne n'ont guère modifié les paris selon lesquels la Fed abaissera ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, en particulier après les commentaires pessimistes du président Jerome Powell à Jackson Hole , où il a reconnu la faiblesse du marché du travail.

"Même si nous constatons une hausse de l'inflation, ce qui semble être le cas, la Fed pourrait passer outre, étant donné que cela sera lié aux tarifs douaniers et temporaire", a déclaré Jim Smigiel, directeur des investissements chez SEI.

"D'ici à la prochaine réunion de la Fed, le rapport sur l'emploi sera le plus important pour les décideurs politiques et les investisseurs

Le rapport sur les emplois non agricoles est attendu vendredi prochain.

A 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 195,30 points, soit 0,43%, à 45 441,60, le S&P 500 .SPX a perdu 49,14 points, soit 0,76%, à 6 452,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 271,42 points, soit 1,25%, à 21 433,74.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, candidat au poste suprême de la banque centrale, a déclaré jeudi qu'il souhaitait commencer à réduire les taux le mois prochain, conformément aux appels du président Donald Trump à abaisser les coûts d'emprunt.

Les paris sur les baisses de taux ont permis à l'indice de référence S&P 500 et à l'indice de valeurs sûres Dow d'enregistrer leur quatrième mois consécutif de hausse, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, était sur le point d'enregistrer sa cinquième hausse mensuelle consécutive .

L'indice Russell 2000 .RUT , axé sur le marché intérieur, est celui qui a le plus profité de la situation et a surpassé les principaux indices en août. Il a glissé de 0,6 % vendredi.

Pendant ce temps, un juge fédéral a déclaré qu'il accélérerait les audiences dans le cadre de la tentative de Lisa Cook, gouverneur de la Fed, d'empêcher Trump de la renvoyer.

Entre autres, le fabricant de puces Marvell MRVL.O a chuté de 16% après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

Caterpillar CAT.N a perdu 4,5% après avoir relevé son estimation annuelle pour les coûts liés aux tarifs douaniers.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,25 contre 1 sur le NYSE et de 1,78 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux sommets et 55 nouveaux planchers.