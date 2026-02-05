Wall St chute alors que les investisseurs digèrent les plans d'investissement d'Alphabet ; les actions du secteur des logiciels chutent

Indices en baisse: Dow 0,6%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,5%

Les actions d'Alphabet chutent à cause des plans d'investissement

Les actions d'Estee Lauder chutent après que la société ait prévu des résultats annuels inférieurs aux estimations

Les résultats d'Amazon sont attendus après la clôture du marché

Le S&P 500 a chuté à son plus bas niveau en deux semaines et le Nasdaq a atteint son plus bas niveau en plus de deux mois jeudi, le thème de l'intelligence artificielle subissant une nouvelle pression après que les plans de dépenses d'Alphabet et les prévisions à la baisse de Qualcomm ont ébranlé les investisseurs.

Les actions de la société mère de Google GOOGL.O ont chuté de 2,6 % après qu'Alphabet a déclaré qu'il doublerait ses dépenses d'investissement cette année, signalant une nouvelle poussée agressive pour renforcer sa position dans la course à l'IA.

D'autres méga-capitalisations ont également été mises sous pression, Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O perdant environ 2 % chacun.

Les grandes entreprises technologiques devraient collectivement consacrer plus de 500 milliards de dollars à l'IA cette année, ce qui amplifie les inquiétudes des investisseurs concernant les valorisations élevées et les rendements sur investissement.

"Le commerce de l'IA, qui a été l'accélérateur l'année dernière, est peut-être l'extincteur cette année, les gens réalisant que l'IA va aider certains types d'entreprises mais qu'elle va aussi leur nuire, en particulier les logiciels, par exemple", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement chez SimCorp.

Les valeurs des logiciels et des services de données, notamment ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N , ont continué à baisser, après une chute brutale en début de semaine en raison des craintes que les outils d'intelligence artificielle qui progressent rapidement ne réduisent la demande pour les entreprises de logiciels traditionnelles.

Amazon AMZN.O a glissé de 3,5 % avant la publication de ses résultats, attendus après la clôture du marché, les traders étant susceptibles d'examiner minutieusement ses plans de dépenses d'investissement.

Après Amazon, tous les regards seront tournés vers Nvidia

NVDA.O , dernière des "7 Magnifiques" à publier ses résultats. Ses résultats sont prévus pour le 25 février. Les actions de la société ont légèrement augmenté.

Qualcomm QCOM.O a chuté d'environ 8,2 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre.

Dans un contexte de baisse des risques, l'argent XAG= et l'or XAU= ont repris leur chute, le métal blanc plongeant de près de 13 %, après avoir rebondi au cours des deux derniers jours après une forte baisse. Le Bitcoin BTC= est passé sous la barre des 70 000 dollars .

"Si nous revenons quelques semaines en arrière... nous observions déjà un peu d'hésitation et le marché continuait à monter, mais sur un volume plus faible. Puis, lorsque les résultats ont été publiés et qu'ils n'ont pas été aussi bons que les investisseurs l'avaient espéré, cela a été le catalyseur d'un mouvement de vente", a ajouté Brown.

Tandis que les traders réduisaient leur exposition aux valeurs vedettes de l'IA, l'argent a continué à circuler vers des parties du marché moins chères et négligées. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY a augmenté de 0,2% et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 a ajouté 0,7%.

A 09:41 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,56%, à 49 222,44, le S&P 500 .SPX a perdu 0,51%, à 6 847,32 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 0,50%, à 22 790,03.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 2%, enregistrant sa septième baisse consécutive, effaçant environ 830 milliards de dollars de valeur de marché depuis le 28 janvier.

Sur le front des résultats, Snap SNAP.K a dépassé les estimations de revenus du quatrième trimestre, ce qui a fait grimper ses actions de 5,6 %.

Les actions d'Estee Lauder EL.N ont chuté de 17,5 % après que le propriétaire de Clinique a annoncé des résultats annuels inférieurs aux estimations. Tapestry TPR.N a augmenté de 8% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Hershey HSY.N a progressé de 8,8% grâce à des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes.

Les actions de Hims & Hers HIMS.N ont bondi de près de 13 % après un rapport de Reuters sur le lancement d'une copie composée de la pilule Wegovy de Novo Nordisk à 49 $ par mois. Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont chuté de 6,8 %.

Avec la réouverture du gouvernement fédéral après une fermeture partielle qui a retardé les publications économiques clés, le Bureau américain des statistiques du travail a déclaré mercredi que le rapport sur l'emploi de janvier sera publié la semaine prochaine.

Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande de chômage a augmenté plus que prévu au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 janvier, selon les données du département du travail.