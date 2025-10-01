Wall St chute alors que la fermeture du gouvernement risque de retarder les données économiques

Indices en baisse: Dow 0,14%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,41%

Nike augmente après une croissance surprise de son chiffre d'affaires trimestriel

Le rapport ADP sur l'emploi de septembre est plus faible que prévu

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Lesprincipaux indices boursiers américains ont reculé mercredi, les investisseurs ayant digéré la faiblesse des chiffres de l'emploi privé, alors que la fermeture du gouvernement fédéral risque de retarder les donnéeséconomiques , augmentant l'incertitude autour de la prochaine décision politique de la banque centrale.

Les traders ont fortement augmenté les paris sur une réduction des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine réunion après que le rapport national sur l'emploi ADP ait montré que les emplois privés ont chuté le plus en deux ans et demi en septembre.

Le marché du travail marche sur la corde raide , car les données doivent être suffisamment souples pour soutenir les réductions de taux, mais suffisamment solides pour ne pas alimenter les craintes d'un ralentissement économique plus large.

"L'ADP pourrait, pour la première fois, être un indicateur plus proche du véritable niveau de l'emploi", a déclaré Jamie Cox, associé directeur chez Harris Financial Group.

"Les politiques de l'administration Trump tentent de faire passer une grande partie de la croissance de l'emploi du secteur public au secteur privé."

À 10:08 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 62,56 points, soit 0,14%, à 46 335,33, le S&P 500 .SPX a perdu 21,64 points, soit 0,32%, à 6 666,82, et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 93,94 points, soit 0,41%, à 22 565,63.

Les actions des services de communication .SPLRCL du S&P 500 ont baissé de 1,5%, entraînées par les pertes de Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O , qui ont perdu respectivement 2,8% et 1,1%. Ces titres ont également pesé sur le Nasdaq.

Le secteur technologique .SPLRCT du S&P 500 a perdu 0,4 %, Nvidia NVDA.O ayant baissé de 0,9 %.

Le secteur de la santé .SPXHC a atteint un plus haut de plus de cinq mois et était en hausse de 1,4%. Moderna MRNA.O et Regeneron REGN.O ont tous deux augmenté de plus de 6,3 % et ont été parmi les plus performants de l'indice de référence.

FERMETURE DU GOUVERNEMENT

L'incertitude a été renforcée par les profondes divergences partisanes à Washington qui ont conduit à la fermeture du gouvernement fédéral .

Bien que les fermetures n'aient pas fait dérailler les marchés historiquement - le S&P 500 a augmenté au cours de chacune des six dernières fermetures, selon une note de la Deutsche Bank - la fermeture actuelle coïncide avec des valorisations élevées des actions et une humeur fragile.

Les fermetures prolongées amplifient également les risques. Dans les sept cas où elles ont duré 10 jours ou plus, le S&P 500 a chuté quatre fois et augmenté trois fois, selon les données de Vanguard.

Le rapport sur les emplois non agricoles, qui devait être publié vendredi, sera probablement reporté.

Une autre donnée a montré que l'industrie manufacturière américaine s'est rapprochée de la reprise en septembre, bien que les nouvelles commandes et l'emploi soient restés modérés .

Le président de la Fed de Richmond , Thomas Barkin,devrait s'exprimer plus tard dans la journée.

En ce qui concerne les actions, Nike NKE.N a augmenté de 3,4 % après avoir annoncé une croissance surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

AES AES.N a gagné 13,3 %, dépassant le S&P 500 après que le Financial Times ait rapporté mardi que Global Infrastructure Partners BLK.N , propriété de BlackRock, était proche d'un accord de 38 milliards de dollars pour acquérir le groupe de services publics.

GE Vernova GEV.N a baissé de 2,1 % après que RBC Capital Markets a abaissé la note du fabricant d'équipements électriques de "surperformance" à "performance du secteur".

Corteva CTVA.N a déclaré qu' elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés distinctes cotées en bourse. Ses actions ont baissé de 7,2 %, au bas de l'échelle du S&P 500.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,12 contre 1 sur le NYSE et de 1,06 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 57 nouveaux sommets et 33 nouveaux creux.