Wall St bondit de plus de 1 % après que Jerome Powell a fait allusion à une baisse des taux d'intérêt en septembre

Indices en hausse: Dow 1,49%, S&P 500 1,36%, Nasdaq 1,67%

Les traders considèrent maintenant qu'il y a près de 90 % de chances que les taux d'intérêt soient abaissés en septembre

Le S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de baisse si les gains se maintiennent

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

(Mise à jour après les remarques de Powell) par Shashwat Chauhan et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Streetont grimpé de plus de 1 % vendredi après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de politique de la banque centrale, lors de son discours au symposium de Jackson Hole.

Les commentaires de Jerome Powell ont ouvert la porte à une réduction des taux lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, mais ont également souligné l'importance des données sur l'emploi et l'inflation qui seront disponibles d'ici là .

"Le président Powell a pu parler de l'équilibre des risques et donc du potentiel... un changement de politique serait approprié", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

"S'appuyant sur le fait que la faiblesse du marché du travail est clairement le moteur, par opposition aux préoccupations concernant les augmentations des prix des biens de base que nous avons vues en raison des tarifs douaniers... le message clair au marché est que le mois de septembre est maintenant très vivant."

Les traders ont augmenté les paris sur une réduction des taux en septembre après les commentaires de Powell, plaçant maintenant une probabilité de près de 90 % sur une réduction, contre environ 75 % avant les remarques de Powell.

À 10:19 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 667,07 points, ou 1,49%, à 45 452,57, atteignant un record historique.

Le S&P 500 .SPX a gagné 86,80 points, soit 1,36%, à 6 456,97, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 352,99 points, soit 1,67%, à 21 453,31.

Les 11 sous-secteurs du S&P 500 ont tous progressé, l'immobilier sensible aux taux d'intérêt .SPLRCR ayant bondi de 1,8%, tandis que la consommation discrétionnaire .SPLRCD a grimpé de près de 2%.

L'indice des valeurs à puce .SOX a gagné 3,7%, tandis que la plupart des valeurs de croissance à forte capitalisation ont également progressé. Tesla TSLA.O a tiré les gains vers le haut avec une hausse de 5,2 %.

Si les gains actuels se maintiennent, le S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de pertes, après qu' une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu la pression sur les actions américaines cette semaine.

Le Dow Jones et le S&P 500 sont en passe de réaliser de légers gains hebdomadaires, tandis que le Nasdaq devrait enregistrer des baisses hebdomadaires marginales .

Les actions américaines ont fortement rebondi depuis leurs plus bas niveaux d'avril - lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces du président Donald Trump concernant les tarifs douaniers - et ont récemment atteint des niveaux record.

Une série de bénéfices solides, l'optimisme concernant les accords commerciaux entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux et les chances croissantes de réduction des taux d'intérêt ont été quelques-uns des principaux moteurs de la hausse.

Plus tôt dans la journée, UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 pour la deuxième fois en deux mois, misant sur la vigueur des bénéfices des entreprises, l'apaisement des tensions commerciales et les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs en hausse, Intuit INTU.O a chuté de 6,2% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes, en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 4,4 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines ait fourni des perspectives conformes pour le trimestre en cours.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 12,14 contre 1 sur le NYSE et de 6,3 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 101 nouveaux sommets et 30 nouveaux planchers.