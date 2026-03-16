Wall St augmente grâce à la vigueur du secteur technologique ; les investisseurs s'interrogent sur le conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 1,23%, S&P 500 1,27%, Nasdaq 1,38%

* Meta gagne 2,4 % après avoir annoncé une réduction de 20 % de ses effectifs

* Dollar Tree prévoit des ventes annuelles faibles

* La conférence de Nvidia pourrait renforcer la confiance dans l'IA

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené les principaux indices boursiers de Wall Street à la hausse lundi, avec Meta parmi les principaux gains après qu'un rapport ait indiqué que la mégacap se préparait à des licenciements massifs liés à l'IA, même si le conflit qui fait rage au Moyen-Orient a gardé la prise de risque sous contrôle.

Meta < META.O > a gagné 2,4 % après qu'un rapport de Reuters a indiqué qu'il prévoyait de réduire ses effectifs de 20 % ou plus pour compenser les investissements coûteux dans l'infrastructure d'intelligence artificielle et se préparer à une plus grande efficacité apportée par les travailleurs assistés par l'IA.

La société mère d'Instagram rejoint Amazon.com AMZN.O et Block XYZ.N , qui ont fait des annonces similaires plus tôt cette année.

L'IA devrait rester sous les feux de la rampe cette semaine, avec la conférence annuelle des développeurs du géant des puces Nvidia < NVDA.O > prévue plus tard dans la journée,tandis que Micron MU.O publiera ses résultats.

Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn < 2317.TW > a également publié une forte prévision de revenus trimestriels .

Nvidia a gagné 2,3 %, tandis que Micron a grimpé de 6,3 % après quela société a annoncé des plans pour une deuxième usine de fabrication à Taïwan. Tesla < TSLA.O > a égalementaugmenté de 2,1 % , Elon Musk ayant déclaré que le projet Terafab de l'entreprise visant à fabriquer des puces d'intelligence artificielle serait lancé dans sept jours.

Dix des 11 secteurs du S&P 500 étaient en hausse, le secteur technologique .SPLRCI étant en tête avec une hausse de 1,4%.

"Si nous avions un conflit très long (au Moyen-Orient), certains aspects de l'investissement dans l'IA pourraient être entravés s'il n'y avait pas assez d'énergie et s'il n'y avait pas assez de livraison de puces et de tout ce qui est nécessaire", a déclaré Steve Edwards, stratège d'investissement principal chez Morgan Stanley Wealth Management.

M. Edwards a ajouté que les investisseurs n'avaient pas encore pleinement intégré l'impact du conflit.

Les prix du brut ont frôlé les 100 dollars le baril , alors que les expéditions par le détroit d'Ormuz sont restées en grande partie fermées et que les pressions exercées par le président américain Donald Trump en faveur d'une coalition pour sécuriser le passage ont semblé vaines.

L'impact de la hausse des coûts de l'énergie devrait figurer en bonne place dans les réunions des banques centrales du monde entier cette semaine, la Réserve fédérale évaluant également les coûts des tarifs douaniens et les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

La Fed devraitlaisser ses taux inchangés à la fin de sa réunion de deux jours mercredi, et les traders ont repoussé leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base à seulement après octobre, selon les données compilées par LSEG, par rapport à l'attente précédente de juillet.

A 9:59 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 567,94 points, ou 1,23%, à 47 126,41, le S&P 500

.SPX a gagné 83,62 points, ou 1,27%, à 6 716,23, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 305,90 points, ou 1,38%, à 22 411,26.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a perdu 2,78 points à 24,41, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a gagné 1,6%.

LES ACTIONS AMÉRICAINES RÉSISTENT MIEUX QUE LEURS HOMOLOGUES

Les principaux indices de Wall Street ont été marqués par la volatilité depuis le début de la guerre, les opérateurs tentant d'évaluer ses répercussions sur l'économie.

Malgré les baisses enregistrées au cours des trois dernières semaines, les actions américaines ont mieux résisté que leurs homologues mondiales, soutenues par un rebond des valeurs technologiques en perte de vitesse et par le fait que le pays est un exportateur net de pétrole.

Sur le front des données, la production industrielle de février a augmenté de 0,2 %, ce qui est légèrement supérieur aux attentes de 0,1 %. Par ailleurs, les hauts responsables économiques américains et chinois devaient conclure les discussions à Paris et d'autres discussions devraient avoir lieu entre le président Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, selon des sources familières avec les discussions.

Les valeurs énergétiques Occidental OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont baissé de 0,5%, tandis que les valeurs du voyage Delta DAL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont gagné respectivement 2,8% et 3%.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont gagné 5,3 % alors que le bitcoin BTC=BTSP a progressé de plus de 2,7 %. Le distributeur discount Dollar Tree DLTR.O a gagné plus de 2% dans des échanges agités après les résultats et les prévisions trimestrielles .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 5,53 contre 1 sur le NYSE et de 3,52 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux records et 65 nouveaux records à la baisse.