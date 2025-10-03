Wall St atteint des records intrajournaliers alors que l'IA et le ralentissement du marché de l'emploi renforcent les paris sur la baisse des taux d'intérêt

Indices en hausse: Dow 0,92%, S&P 500 0,45%, Nasdaq 0,23%

Applied Materials prévoit un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires en 2026

USA Rare Earth augmente après l'annonce de discussions avec la Maison Blanche

L'indice de l'emploi dans les services se contracte

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont atteint des records intrajournaliers vendredi, portés par l'optimisme de l'IA et les signes de refroidissement du marché de l'emploi qui ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt et les ont mis sur la voie de gains hebdomadaires.

Les mouvements boursiers ont mis en évidence une reprise continuedes actions malgré la fermeture du gouvernement fédéral qui s'étend à un troisième jour et qui obscurcit la visibilité des données économiques.

L'enthousiasme autour de l'IA a contribué à soutenir le sentiment cette semaine et les marchés ont aussi historiquement ignoré les fermetures.

Toutefois, certains analystes ont prévenu qu'une impasse prolongée pourrait peser sur l'économie.

"Plus la fermeture se prolonge, plus le risque de perte de production et de consommation est élevé en raison de la perturbation de l'activité", a déclaré Garrett Melson, stratège de portefeuille chez Natixis Investment Managers.

Une enquête de l'Institute for Supply Management a montré que l'indice de l'emploi dans les services s'est contracté pour le quatrième mois consécutif. Cette enquête, qui ne constitue qu'un faible substitut au rapport du département du travail sur la masse salariale non agricole, gagne néanmoins en importance dans le contexte de la pénurie de données causée par la fermeture du gouvernement.

"Il se peut que nous volions à l'aveuglette dans un avenir proche en ce qui concerne les données officielles du gouvernement, mais la mosaïque continue de confirmer les risques croissants de baisse du marché du travail", a déclaré Garrett Melson.

Bank of America Global Research a également avancé sa prévision de la prochaine baisse de taux à octobre au lieu de décembre.

À 11:51 a.m. le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 429,83 points, ou 0,92%, à 46 949,30, le S&P 500

.SPX a gagné 30,27 points, ou 0,45%, à 6 745,67, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 52,20 points, ou 0,23%, à 22 896,25.

L'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT a également atteint un record intrajournalier et était en hausse de 1,4%.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 0,4%, tandis que le secteur des soins de santé .SPXHC a ajouté 1,4% et était en voie de réaliser sa meilleure semaine depuis juin 2022.

Les actions du secteur des services de communication

.SPLRCL du S&P 500 ont baissé de 0,55%, entraînées par les pertes de Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O , qui ont reculé respectivement de 1,55% et 0,5%.

Un gain dans les banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N , qui ont augmenté de 1,5 % et 0,7 %, respectivement, a stimulé le Dow Jones.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il hésitait à s'engager dans une série de baisses de taux alors que l'inflation est toujours supérieure à l'objectif fixé.

Les investisseurs examineront également les commentaires de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, et de Philip Jefferson, vice-président de la Fed, plus tard dans la journée.

Dans l'actualité des entreprises, Applied Materials AMAT.O a chuté de 2,7 % après que le fabricant d'équipements pour puces ait prévu un impact de 600 millions de dollars sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 en raison de restrictions plus larges sur les exportations de semi-conducteurs.

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont atteint un niveau record et étaient en hausse de 18,4% après que la directrice générale Barbara Humpton ait déclaré à CNBC que la société était "en communication étroite" avec la Maison Blanche.

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock

BLK.N , est en pourparlers pour acquérir MQG.AX Aligned Data Centers, soutenu par Macquarie, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à 40 milliards de dollars, a rapporté Reuters, soulignant la clameur autour de l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,52 contre 1 sur le NYSE et de 2,24 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 141 nouveaux sommets et 19 nouveaux creux.