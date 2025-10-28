Wall St à des niveaux records après l'accord Microsoft-OpenAI, Apple atteint 4 billions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,33 %, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,27 %

Apple franchit pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Microsoft progresse après l'accord de restructuration d'OpenAI

Nvidia progresse après que Trump a déclaré qu'il rencontrerait son directeur général

(Mise à jour des prix en milieu de matinée et des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les trois principaux indices de Wall Street ont frôlé des records mardi, soutenus par les actions des grandes capitalisations technologiques telles que Microsoft et Apple, au cours d'une semaine riche en résultats pour les poids lourds américains.

Microsoft MSFT.O a bondi de 2,2% après avoir conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27% dans le fabricant de ChatGPT.

Les actions d'Apple AAPL.O ont franchi pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars en valeur de marché plus tôt dans la journée, atteignant un niveau record avant de se stabiliser. La forte demande pour les derniers modèles d'iPhone a apaisé les craintes concernant la lenteur de ses progrès dans la course à l'intelligence artificielle.

Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon

AMZN.O et Meta META.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine, les investisseurs scrutant attentivement toute mise à jour liée à l'IA pour justifier les valorisations élevées et les investissements considérables.

"De notre point de vue, il est assez impressionnant de constater que nous continuons à atteindre des sommets historiques. La technologie, l'IA et les sept grands ont été les moteurs de la performance ces derniers temps, mais les bénéfices ont également été bons", a déclaré Jack Herr, analyste principal en investissement chez Guidestone.

En ce qui concerne les bénéfices, United Parcel Service

UPS.N , le pilier de l'économie mondiale, a prévu des recettes supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre , ce qui a fait grimper les actions de 8 %. Son rival FedEx FDX.N a ajouté 1,6%.

Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 10,5 % en glissement annuel au troisième trimestre, ce qui est supérieur aux 8,8 % attendus au début du mois, selon les données de LSEG.

À 11:42 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 156,56 points, ou 0,33%, à 47 701,15, le S&P 500

.SPX a perdu 0,94 points, ou a stagné, à 6 874,22 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 64,50 points, ou 0,27%, à 23 701,78.

L'indice S&P 500 des valeurs technologiques .SPLRCT a mené les gains, avec Nvidia NVDA.O , le pilier de l'IA, qui a ajouté 0,4% après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait le directeur général Jensen Huang .

Le gouvernement américain est fermé depuis près d'un mois, ce qui a retardé la publication de données économiques cruciales et forcé les traders à se fier à des communiqués privés et à des annonces d'entreprises.

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé après qu'une estimation préliminaire de l'ADP National Employment Report a montré que l'économie américaine a créé en moyenne 14 250 emplois au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 11 octobre.

Les investisseurs ont également examiné les rapports sur les licenciements de sociétés telles qu'Amazon AMZN.O , Paramount PSKY.O et United Parcel Service

UPS.N . Les responsables de la Fed se réuniront mardi pour discuter des taux d'intérêt et des projets visant à mettre fin à la politique de "resserrement quantitatif " de la banque centrale. Le verdict sur les taux d'intérêt devrait être annoncé mercredi.

Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine réduise les coûts d'emprunt de 50 points de base d'ici la fin de l'année. Entre autres, PayPal PYPL.O a bondi de 11 % après avoir annoncé un partenariat avec OpenAI pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT d'acheter des produits en utilisant la plateforme de l'entreprise de paiement. Alexandria Real Estate ARE.N a chuté de 15,7 % après avoir prévu des fonds d'exploitation ajustés annuels inférieurs aux attentes. Cela a pesé sur l'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR , le faisant reculer de 1,6%. Skyworks Solutions SWKS.O a grimpé de 12% après avoir annoncé son intention de fusionner avec le fabricant de puces pour smartphones Qorvo < QRVO.O Les actions de JetBlue Airways JBLU.O ont chuté de 9,6% après avoir affiché un bénéfice inférieur pour le trimestre. Sherwin-Williams < SHW.N> a gagné 3,8% grâce à un bénéfice trimestriel en hausse.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,52 contre 1 sur le NYSE et de 1,47 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux records sur 52 semaines et 11 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 66 nouveaux records et 61 nouveaux records à la baisse.