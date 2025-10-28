Wall St à des niveaux records après l'accord Microsoft-OpenAI, Apple atteint 4 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,41%, S&P 500 0,05%, Nasdaq 0,37%

Apple franchit pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Microsoft progresse après l'accord de restructuration d'OpenAI

Nvidia progresse après que Trump a déclaré qu'il rencontrerait son directeur général

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les trois principaux indices de Wall Street ont de nouveau atteint des sommets mardi, le Nasdaq gagnant le plus grâce aux gains de Microsoft et d'Apple au cours d'une semaine riche en résultats pour les poids lourds américains.

Microsoft MSFT.O a bondi de 2,8 % après avoir conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT.

Les actions d'Apple AAPL.O ont franchi pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars en valeur de marché plus tôt dans la journée, atteignant un niveau record avant de se stabiliser. La forte demande pour les derniers modèles d'iPhone a apaisé les craintes concernant la lenteur de ses progrès dans la course à l'intelligence artificielle.

Les mégacapitalisations Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Apple

AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine, les investisseurs scrutant attentivement toute mise à jour liée à l'IA pour justifier les valorisations élevées et les investissements considérables.

Mardi, chef de file de l'économie mondiale, United Parcel Service UPS.N a grimpé de 7,6 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre . Son rival FedEx FDX.N a ajouté 1,4%.

Sur les 143 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats la semaine dernière, environ 87% ont battu les estimations des analystes, selon les données de LSEG.

"Les résultats sont bien meilleurs que prévu et les prévisions sont également assez bonnes, ce qui contribue à soutenir le marché pendant la fermeture du gouvernement et toutes les discussions sur les tarifs douaniers", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 10:03 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 194,62 points, ou 0,41%, à 47 739,21, le S&P 500

.SPX a gagné 3,36 points, ou 0,05%, à 6 878,52 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 87,10 points, ou 0,37%, à 23 724,56.

L'indice S&P 500 des valeurs technologiques .SPLRCT a mené les gains, avec Nvidia NVDA.O , le pilier de l'IA, qui a ajouté 0,9% après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait le directeur général Jensen Huang .

Le gouvernement américain est fermé depuis près d'un mois, ce qui a retardé la publication de données économiques cruciales et forcé les traders à se fier à des communiqués privés et à des annonces d'entreprises.

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé après qu'une estimation préliminaire de l' ADP National Employment Report a montré que l'économie américaine a créé en moyenne 14 250 emplois au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 11 octobre.

Les investisseurs ont également examiné les rapports sur les licenciements de sociétés telles qu'Amazon AMZN.O , Paramount PSKY.O et United Parcel Service

UPS.N .

Les responsables de la Fed se réuniront plus tard dans la journée pour discuter des taux d'intérêt et des plans visant à mettre fin à la politique de "resserrement quantitatif " de la banque centrale. Le verdict sur les taux d'intérêt devrait être annoncé mercredi.

Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine réduise les coûts d'emprunt de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

Entre autres, UnitedHealth UNH.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels. Les actions sont restées stables dans un marché agité.

PayPal PYPL.O a bondi de 10,6 % après avoir annoncé un partenariat avec OpenAI pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT d'acheter des produits en utilisant la plateforme de la société de paiement .

Royal Caribbean Group RCL.N a chuté de 8,6% après une prévision de bénéfice décevante pour le quatrième trimestre. Les actions de JetBlue Airways JBLU.O ont chuté de 12,5% après avoir affiché un bénéfice inférieur pour le trimestre.

Alexandria Real Estate ARE.N a chuté de 15,4 % après avoir annoncé des fonds d'exploitation annuels ajustés inférieurs aux attentes. Cela a pesé sur l'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR , qui a perdu 1,8%.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2 pour 1 sur le NYSE. Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,87 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux records sur 52 semaines et 10 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 42 nouveaux records et 47 nouveaux records à la baisse.