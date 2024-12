Walid Rouis nommé directeur général délégué d’Actia Group

(AOF) - Le 16 décembre 2024, le Conseil d’Administration d’Actia Group, sur proposition du directeur général, a nommé Walid Rouis au poste de directeur général délégué en charge des opérations. Il prendra ses fonctions au 1er janvier 2025. Walid Rouis évolue au sein du groupe Actia depuis près de 18 ans. Ingénieur diplômé de l'ENSEIRB (INP Bordeaux) en 2002, il débute sa carrière comme chef de projet dans le domaine de l'électronique embarquée et rejoint le groupe Actia en 2007.

A partir de 2011, il prend la direction générale d'Actia Engineering Services, centre de recherche et de développement reconnu dans le domaine des architectures électroniques et logicielles et l'une des divisions d'Actia depuis 2024.

En 2018, il crée Actia Africa, entité commerciale du groupe sur le continent africain, dont il est directeur général. Homme d'action, attaché aux valeurs d'Actia dont il partage aussi l'ambition technologique et industrielle, Walid Rouis prendra ses fonctions le 1er janvier 2025. Il conservera en parallèle ses mandats à la tête d'Actia Engineering Services et d'Actia Africa sur une période de transition.

