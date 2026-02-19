Walgreens réduit ses effectifs après le rachat par un fonds d'investissement, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de pharmacies Walgreens licencie plus de 600 employés à travers les États-Unis à la suite de son acquisition par la société de capital-investissement Sycamore Partners, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des lettres de l'entreprise.

Walgreens supprime 469 emplois dans l'Illinois et prévoit de supprimer 159 autres postes au Texas, où elle ferme un centre de distribution, selon le rapport.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Le distributeur en difficulté a été privatisé pour 10 milliards de dollars l'année dernière, après une série de faux pas coûteux et la concurrence de rivaux à bas prix tels qu'Amazon

AMZN.O et Walmart WMT.O qui ont réduit ses marges. Sycamore prévoit de réduire les coûts en diminuant le personnel de Walgreens et en supprimant les congés payés pour certains employés, tout en s'efforçant de stimuler les ventes des magasins en ajoutant des produits tels que les cigarettes électroniques, selon le rapport.

La société de capital-investissement, qui se spécialise dans les investissements dans le commerce de détail et la consommation, a l'habitude d'acquérir des détaillants en difficulté pour en tirer profit, notamment des marques telles que Staples, Talbots et Nine West.