Walgreens nomme Mike Motz, vétéran de la distribution, au poste de directrice générale après la privatisation de la chaîne par Sycamore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails au paragraphe 6)

Walgreens a nommé jeudi Mike Motz, un vétéran de la vente au détail, au poste de directrice générale après que la chaîne de pharmacies américaine a été rachetée par Sycamore Partners, marquant ainsi un nouveau chapitre pour l'entreprise qui a eu du mal à suivre le rythme de ses rivaux.

Le remaniement de la direction a eu lieu dans la foulée de l'acquisition de Walgreens Boots Alliance par Sycamore, pour un montant d'environ 10 milliards de dollars , qui a été finalisée plus tôt dans la journée.

M. Motz, qui était auparavant directeur général de la chaîne de fournitures de bureau Staples aux États-Unis, succédera à Tim Wentworth et dirigera l'opérateur de pharmacies en difficulté, qui se recentre sur ses activités principales de vente au détail et de pharmacie. Il a également été président de la chaîne de pharmacies canadienne Shoppers Drug Mart.

Walgreens a eu du mal à se développer au-delà de ses activités de pharmacie et à se diversifier dans des services de santé plus larges, même si les consommateurs soucieux de leur budget se tournent de plus en plus vers les options moins coûteuses d'Amazon AMZN.O et de Walmart WMT.N pour leurs ordonnances et leurs articles de toilette.

M. Wentworth, qui a pris la tête de l'entreprise en 2023, a été le fer de lance d'un redressement de l'entreprise grâce à des réductions de coûts, y compris le licenciement de plusieurs cadres moyens et la fermeture de magasins. M. Wentworth continuera à siéger au conseil d'administration, a déclaré Walgreens.

La société a également nommé John Lederer, ancien directeur de Walgreens Boots Alliance et conseiller principal de Sycamore, au poste de président exécutif.