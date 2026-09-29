Waldron est depuis longtemps considéré comme le prochain directeur général de Goldman. La question est de savoir quand

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* Le conseil d'administration de Goldman Sachs aurait discuté d'un plan visant à faire démissionner Solomon de son poste de directeur général, selon le WSJ

* Solomon devrait être remplacé par le directeur des opérations Waldron dès l’année prochaine, selon le journal

* Un porte-parole précise qu’il n’y a pas de calendrier définitif pour la succession du directeur général de la banque

* M. Waldron est considéré comme le prochain directeur général depuis qu’il a rejoint le conseil d’administration et s’est vu attribuer une prime de fidélisation l’année dernière

(Réécriture du premier paragraphe, ajout du commentaire du porte-parole de Goldman Sachs et d'informations provenant d'une source dans les paragraphes 3 et 4)

par Saeed Azhar

John Waldron est depuis longtemps considéré comme le successeur de David Solomon, directeur général de Goldman Sachs GS.N . La question était de savoir quand cette transition aurait lieu.

Le Wall Street Journal a rapporté lundi que la banque d’investissement avait discuté d’un plan prévoyant que Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, Waldron, dès l’année prochaine, citant des sources proches du dossier.

« Bien sûr, le conseil d’administration discute régulièrement de la succession, comme nous l’indiquons dans nos documents réglementaires, mais il n’y a pas de calendrier définitif pour la succession chez Goldman Sachs. Toute affirmation concernant le calendrier n’est que pure spéculation », a déclaré Tony Fratto, directeur mondial de la communication de Goldman Sachs, dans un communiqué.

Les cadres supérieurs s’attendaient à ce que M. Solomon occupe le poste de directeur général pendant dix ans, ce qui signifie qu’il serait probablement resté en fonction jusqu’en 2028, a indiqué lundi à Reuters une source proche du dossier. Il avait été nommé directeur général en octobre 2018.

La succession au poste de directeur général est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs de Wall Street. Chez JPMorgan Chase JPM.N , l’attention s’est concentrée sur la date à laquelle Jamie Dimon pourrait se retirer, tandis que les investisseurs ont également suivi de près la planification de la direction chez Bank of America BAC.N sous la houlette de Brian Moynihan, l’un des dirigeants les plus anciens parmi les grandes banques américaines.

M. Waldron, âgé de 57 ans, était pressenti pour prendre la relève de M. Solomon, comme l’avaient précédemment indiqué des sources proches du dossier. Sa position s’est encore renforcée l’année dernière lorsqu’il a été nommé au conseil d’administration et s’est vu attribuer une prime de fidélisation.

Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, a déclaré que la succession chez Goldman Sachs avait été « annoncée de manière inhabituelle » et que l’ascension de M. Waldron était attendue depuis l’année dernière, lorsqu’il s’était vu attribuer cette prime de fidélisation.

Il est peu probable que M. Waldron modifie la stratégie de la banque élaborée par M. Solomon.

« Ils ont défini ensemble les priorités de Goldman », a déclaré M. Mayo.

SUPERVISION DES DIRIGEANTS DES PRINCIPALES DIVISIONS DE LA BANQUE

La banque de Wall Street, qui occupe la première place du classement des conseillers en fusions-acquisitions depuis deux décennies, s’est concentrée sur la croissance de sa division « Services bancaires et marchés mondiaux », ainsi que sur la gestion de patrimoine et d’actifs.

Goldman Sachs a dépassé les prévisions d’ concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, grâce à la reprise des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a propulsé les revenus des actions à un niveau record.

Solomon a considérablement réduit les activités de banque de détail de l'entreprise en se séparant d'actifs, après l'échec de son incursion dans ce secteur.

M. Waldron, qui occupe les fonctions de président et de directeur des opérations depuis octobre 2018, supervise les responsables des principales divisions de la banque. Il a auparavant occupé le poste de codirecteur de la banque d’investissement, fonction qu’il avait endossée en 2014 après avoir rejoint Goldman en 2000.

L'action Goldman a peu évolué dans les échanges après la clôture.

Selon l’article du WSJ, les discussions prévoient que M. Waldron prenne la relève vers la fin de l’année 2027 ou en 2028.

Dans le cadre de ce projet, Solomon resterait président exécutif pendant un à deux ans après avoir quitté ses fonctions de directeur général, précise l'article.

Cette proposition devrait être approuvée par le conseil d’administration de la banque, et son calendrier pourrait évoluer, précise l’article. L’article ajoute que cette approbation pourrait intervenir dans les mois à venir.