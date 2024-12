Waga Energy va construire une troisième unité WAGABOX en Pennsylvanie

SECCRA, l’organisme public en charge de la gestion des déchets dans le sud-est du comté de Chester, a choisi Waga Energy pour produire du biométhane sur son site de stockage de déchets situé à West Grove (Pennsylvanie, États-Unis).



Dans le cadre de cet accord, Waga Energy financera, construira et exploitera sur le site une installation de production de biométhane utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®. Cette unité WAGABOX® sera la deuxième dans le comté de Chester, où une autre unité est en construction à Lancaster.



Une fois mise en service en 2026, l'installation WAGABOX® injectera 67 GWh de biométhane par an dans le réseau local de gaz naturel, soit la consommation d’environ 4 300 foyers américains par an. Sa production évitera l’émission d’environ 15 000 tonnes d'équivalent CO2 par an.



Il s’agit du troisième projet engagé par Waga Energy en Pennsylvanie.