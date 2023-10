Waga Energy signe un sixième contrat aux États-Unis

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un accord avec le comté de Chester pour équiper le site de Lanchester, à Narvon (Pennsylvanie, États-Unis). Le contrat a été signé à l'issue d'un appel d’offres concurrentiel remporté par Waga Energy.

Dans le cadre de ce projet, Waga Energy va construire à Narvon une unité WAGABOX® capable de traiter jusqu'à 3 200 m3/h de gaz brut, et de produire ainsi 130 GWh de biométhane par an. Sa production évitera l’émission de 21 500 tonnes d’eqCO2 par la substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy exploitera cet équipement pendant au moins 20 ans, et partagera les revenus générés par la vente du biométhane avec le comté de Chester.

Il s'agit du sixième projet engagé par Waga Energy aux États-Unis. Une unité WAGABOX® est en service au Canada depuis mai dernier, et dix-sept autres sont en exploitation en Europe.

Guénaël Prince, président-directeur général de Waga Energy Inc. (USA), a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été choisis par le comté de Chester pour mener à bien ce projet qui bénéficiera à la communauté locale, tant sur le plan environnemental qu'économique. Grâce à notre technologie unique au monde, le site de Lancaster va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en générant des revenus supplémentaires. »