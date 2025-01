Waga Energy remporte l'appel d'offres de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour produire du biométhane à Aix-en-provence

Waga Energy a démarré la construction d’une unité de production de biométhane utilisant sa technologie brevetée WAGABOX® sur le site de site de stockage de déchets de l’Arbois, située sur la commune d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Ce contrat fait suite à un appel d’offres lancé par la Métropole Aix-Marseille-Provence et remporté par Waga Energy.



L’unité WAGABOX® produira 55 GWh de gaz renouvelable par an, soit la consommation d’environ 9 000 foyers. Sa mise en service évitera l’émission d’environ 15 000 tonnes d’équivalent CO2 par an dans l’atmosphère, en réduisant le recours au gaz naturel fossile.



L’équipement sera mise en service en 2026 et exploité par Waga Energy pendant une durée initiale de 16 ans. Il sera alimenté en électricité par une centrale photovoltaïque d’une puissance de 1 mégawatt crête (MWc), également construite et exploitée par Waga Energy.



Géré par la Métropole Aix-Marseille-Provence, le site de stockage de déchets de l’Arbois peut traiter jusqu’à 115 000 tonnes de déchets par an.