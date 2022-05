Waga Energy poursuit sa dynamique et confirme ses objectifs 2026

Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA), spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, publie les résultats de son exercice clos au 31 décembre 2021, arrêtés le 29 avril 2022 par le Conseil d’Administration. L’année 2021 a été marquée par une introduction en Bourse réussie sur le marché d’Euronext Paris, par la signature de huit nouveaux contrats dont trois en Amérique du Nord, la création d’une filiale en Espagne et le renforcement de la dynamique commerciale grâce aux fonds levés. À la lumière de ces performances, Waga Energy confirme son objectif d’atteindre à fin 2026 100 unités WAGABOX® en exploitation et un chiffre d'affaires d’environ 200 m€.



Points marquants de l’année 2021 :

• 145 GWh de biométhane injectés

• 124 000 tonnes d’eqCO2 évitées

• Chiffre d’affaires de 12,3 m€ en progression de 29,6 %

• Ebitda de -1,2 m€ lié à la structuration du Groupe et à son développement international

• Trésorerie de 122,9 m€ pour une dette financière de 38,2 m€

• Ouverture du marché nord-américain

• Huit nouveaux projets engagés en 2021 (dont trois en Amérique du Nord).