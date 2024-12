Waga Energy lance un projet de production de biométhane dans le Lot-et-Garonne

Waga Energy a remporté l’appel d’offres lancé par Avergies et Valorizon pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de l’Albié à Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Dans le cadre de ce projet, Waga Energy va installer et exploiter sur le site une unité d’épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX® pour valoriser le biogaz émis spontanément par les déchets enfouis. L’équipement sera mis en service fin 2025 et fournira environ 12 GWh de biométhane par an, soit la consommation d’environ 3 000 foyers. Il évitera l’émission de 2 400 tonnes d’équivalent CO2 par an dans l’atmosphère.