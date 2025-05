Waga Energy et le Valtom inaugurent une unité de production de biométhane à Clermont Ferrand

Laurent Battut, président du VALTOM, et Nicolas Paget, directeur général délégué de Waga Energy, ont inauguré mardi 13 mai à Clermont-Ferrand, en présence de Joël Mathurin, préfet du Puy-de-Dôme, et de représentants de Clermont Auvergne Métropole, une unité de production de biométhane alimentée par le biogaz du site de stockage des déchets de Puy-Long, et celui de l’unité de méthanisation du pôle Vernéa.



Démarrée le 18 décembre 2024, cette première unité européenne de production de biométhane alimentée par une source de biogaz hybride est née de la coopération du VALTOM, collectivité publique en charge de la valorisation et du traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire, et de Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets.



Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, cet équipement valorise à la fois le biogaz du site de stockage de déchets de Puy-Long, et celui de l’unité de méthanisation du pôle Vernéa, le pôle de valorisation des déchets ménagers du VALTOM, situés à quelques centaines de mètres l’un de l’autre. Le biométhane est injecté directement dans le réseau GrDF, afin d’alimenter des foyers et des entreprises du territoire, mais aussi la station d'avitaillement GNV de Gandaillat.



L’unité fournit jusqu’à 15 GWh de biométhane par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 2 000 foyers ou d’une soixantaine de bus roulant au BioGNV.