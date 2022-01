Waga Energy démarre une onzième unité de production de biométhane en France

Waga Energy a démarré le 26 janvier une unité de production de biométhane sur l’Installation de stockage des déchets non dangereux de SEG à Gournay (Indre). Cette unité produira 15 GWh de gaz renouvelable par an, soit la consommation d’environ 3 000 foyers récents, et évitera chaque année l’émission de plus de 3 000 tonnes d’eqCO2 dans l’atmosphère, par la substitution du gaz naturel fossile. Le gaz sera injecté dans le réseau de l’opérateur GRDF pour alimenter le territoire de Châteauroux.

L’unité utilise la technologie brevetée WAGABOX® pour séparer le méthane des autres composants contenus dans le gaz émis par les déchets enfouis.

Waga Energy a financé la construction de l’unité et prendra en charge son exploitation dans le cadre d’un contrat de quinze ans avec SEG. L’opérateur de l’ISDND a de son côté financé le raccordement du site au réseau de gaz distant de 13 km.

Il s’agit de la 11ème unité WAGABOX® mise en service par Waga Energy en France en cinq ans. Onze nouvelles unités WAGABOX® sont en construction, dont une en Espagne, deux au Canada et une aux États-Unis.

Mathieu Lefebvre, Pdg de Waga Energy, déclare : "Ce nouveau projet intensifie notre action au service de la lutte contre le changement climatique. Notre parc d’unités WAGABOX® représente désormais une capacité de production de 240 GWh par an, et évite l’émission de 49 000 tonnes d’eqCO2 dans l’atmosphère chaque année. Cela correspond aux émissions annuelles de plus de 20 000 voitures".