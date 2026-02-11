 Aller au contenu principal
Wabtec prévoit un bénéfice supérieur à ses estimations pour 2026 grâce à l'augmentation des livraisons de locomotives
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N a prévu pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, l'augmentation des livraisons de locomotives entraînant une forte demande pour ses produits.

La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, prévoit un bénéfice ajusté par action en 2026 compris entre 10,05 et 10,45 dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 10,23 dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes annuelles devraient se situer entre 12,19 et 12,49 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations de 11,98 milliards de dollars.

L'augmentation des livraisons de locomotives a fait grimper les ventes nettes du segment fret de Wabtec de 18,3 % par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre. Son unité numérique a vu ses ventes bondir de près de 74,4 %, grâce à l'acquisition de la division des technologies d'inspection d'Evident et de Frauscher Sensor Technology, spécialisée dans les solutions de détection des trains et de contrôle des objets en bordure de voie.

Wabtec a également bénéficié d'une forte demande nationale et internationale pour ses produits numériques, alors que les chemins de fer augmentent leurs investissements pour moderniser leurs réseaux. Au début du mois, la société a signé un accord de 1,2 milliard de dollars avec Union Pacific pour moderniser les locomotives AC4400 du chemin de fer.

Le bénéfice ajusté de Wabtec a atteint 2,1 dollars par action au quatrième trimestre, contre 1,68 dollar par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,08 dollars par action. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 14,8 % pour atteindre 2,97 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,86 milliards de dollars.

